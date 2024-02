escuchar

En pleno conflicto desatado por la quita de subsidios al transporta a la provincia de Chubut y consecuentes la advertencia del gobernador Ignacio Torres de frenar la entrega de petróleo y gas si el gobierno nacional no da marcha atrás con los recortes de fondos, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró aye en X que la administración chubutense “no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda”. Esta mañana, el vicegobernador de esa provincia que produce el 25% de los hidrocarburos de la Argentina, Gustavo Mena, le respondió al titular del Palacio de Hacienda en la misma red social: “El ministro miente descaradamente”.

Caputo difundió ayer un mensaje en el detallaba que la deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 ascendía a la suma de $119.091.257.332,36. El funcionario aseguró también que “el gobierno de la provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda”.

Y tras ello aclaró: “Según los términos del préstamo, las cuotas se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados. Actualmente, hay otras 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario, en iguales condiciones. Adjunto las condiciones del préstamo, donde queda explícito que Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas en el préstamo acordado”.

El Ministro miente descaradamente.



El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno del Chubut solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero/24 del FFDP, para mejorar la curva de vencimientos.

(Sigue) https://t.co/oHpB0pV1Kz — Gustavo Menna (@gustamenna) February 24, 2024

Rápidamente, el vicegobernador de Chubut publicó un hilo en redes sociales en el que apuntó contra los dichos de Caputo. “El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno del Chubut solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero/24 del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincia para mejorar la curva de vencimientos” , comenzó Menna, al compartir el mensaje del ministro de Economía.

“Posteriormente, y luego de una reunión mantenida con el Secretario de Hacienda de la Nación, se presentó al Ministro del Interior el 16 de febrero (tres días antes de que se comience la retención de la coparticipación) otra nota reiterando la necesidad de refinanciar la deuda con el Fondo Fiduciario, pues la actualización por CER que la misma prevé en momentos de altísima inflación hacía imposible la cancelación de la misma sin afectar los servicios esenciales del Estado Provincial”, continuó Menna.

Por último, el 22 de febrero se solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el FFDP con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, sin que hubiese contestación, ya que la intención es ahogar financieramente a la Provincia. pic.twitter.com/L0sNfHPBia — Gustavo Menna (@gustamenna) February 24, 2024

“Por último, el 22 de febrero se solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el FFDP con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, sin que hubiese contestación, ya que la intención es ahogar financieramente a la Provincia” , completó el vicegobernador chubutense al acompañar su mensaje con la carta que según aclaró, se le envió al ministro de Interior, Guillermo Francos.

Horas después, el segundo de Torres continuó con su descargo y denunció nuevos recortes por parte de Nación a la provincia. “No son solamente los $13.500 millones de coparticipación los que le retuvieron ilegalmente a Chubut. El Gobierno Nacional tampoco giró más de $8000 millones de enero y febrero correspondientes al artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo. Son obligaciones legales que ningún burócrata puede incumplir”, concluyó el funcionario chubutense.

En tanto, esta mañana el gobernador de Chubut insistió en los motivos detrás de su reclamo a la administración libertaria y afirmó que a su provincia se la está “ahogando” financieramente. También reveló que el expresidente Mauricio Macri intentó bajar la tensión tendiendo un puente hacia el Ejecutivo, pero que fracasó.

Con respecto a la decisión que tomó de amenazar con frenar la entrega de la producción petrolera que genera debido a que “el Ministerio de Economía retuvo $13.500 millones” a esa provincia, Torres aseguró que no es “una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia”. Afirmó que en el acto en Comodoro Rivadavia en el que habló al respecto “no había solo sindicatos, sino también familias, jubilados, cámaras de petroleros”.

En este marco el gobernador indicó que las razones detrás de su reclamo tienen que ver con una “decisión de toda la provincia” y que el conflicto con el Ejecutivo se da a pesar de la voluntad de pago de la deuda y de que Chubut pudo comenzar las clases luego de seis años.

Sus declaraciones de hoy tuvieron lugar luego de la fuerte reacción que mostró que el viernes, cuando luego de que el Gobierno lo acusara de realizar una “amenaza de carácter chavista”, Torres lanzó en diálogo con LN+: “Que me manden a la gendarmería, que me metan preso. Me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y es lo que estoy haciendo. El miércoles, si no está la solución para los chubutenses, se paran todos los yacimientos”.

