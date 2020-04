Luis Novaresio: "Al peronismo le encanta coquetear con la autocracia"

El conductor de Novaresio 910 les pidió a los legisladores que "no sean vagos" porque en la Argentina "la opciones de concentración de poder nunca salieron bien". Fuente: Archivo

Luis Novaresio cuestionó hoy a los legisladores que se "golpean el pecho porque el Congreso está cerrado cómodamente sentados en los sillones de sus casas", y criticó además al peronismo "que el encanta coquetear con la autocracia".

En un durísimo editorial contra los diputados y senadores nacionales por permitir que el Congreso esté cerrado aduciendo que no pueden moverse de sus provincias por la cuarentena , el conductor de Novaresio 910 les pidió que "no sean vagos" y afirmó que en la Argentina "la opciones de concentración de poder nunca salieron bien".

"Me parece que hay cosas que no hay que explicar, el Congreso y la Justicia deben estar abiertos, por lo menos en una República. Perdón la generalización para los jueces que se enojen, pero la Justicia es el último poder del Estado que tiene resabios monárquicos , privilegios monárquicos, no todos pero hay todavía. Ahora, que el Poder Legislativo esté cerrado es inexplicable", se indignó.

"Esto pasa por dos cosas. Primero porque los poderes ejecutivos en Argentina, y Alberto Fernández no escapa a esta situación, les encanta concentrar el poder , algunos con buenos fines. No dudo de las buenas intenciones de Alberto Fernández que en materia sanitaria ha hecho una gran presidencia, chapeau por lo que ha hecho el presidente. Pero que solo el presidente tome decisiones y no se someta al control y a la opinión distinta del Congreso es muy preocupante. Y acá me pongo gorila. Al peronismo le encanta coquetear con la autocracia ", consideró, pero que el Congreso esté cerrado "es estricta responsabilidad de los legisladores".

"Llevan 5 semanas de cuarentena y ayer Mario Negri pidió que abran el Congreso, pero desde su casa. Un diputado me dijo que estaba en cuarentena. Diputados, ¿les tengo que explicar que el agua moja? ¿Les tengo que avisar que son tareas esenciales, deben defender la división de poderes en una República? Argumentan que no pueden venir porque tendrían que hacerlo en auto desde La Rioja, ¿y? !Vengan che! ¿O a la cajera del supermercado le preguntan cómo tiene que venir a trabajar?", argumentó.

"¡Vengan al Congreso! Qué es esto de andar golpeándose el pecho que el Congreso está cerrado, cómodamente sentados en los sillones de sus casas con la tranquilidad que del 1 al 5 cobran la dieta, cosa que no nos pasa a la mayoría de los argentinos.

"El peronismo tiene la vocación de concentrar el poder... sí. La oposición tiene la vocación de ser vaga. Y de vuelta perdón la generalización. No sean vagos . Ayer un diputado me dijo que si viene a Buenos Aires se tiene que quedar en cuarentena cuando vuelve a su provincia. No vuelvas a tu provincia, ¿sabés cuánta gente está separada de sus familias? ¿Por qué tenés que tener un privilegio?"

Luego, el periodista apuntó sus críticas contra Cristina Kirchner: "No es ensañamiento, pero la vicepresidenta de la Nación cerró el Senado, ¿desde cuándo tiene esta facultad? Pero para decirle que lo abra los senadores tienen que venir y pedirle a Cristina que abra el Senado". Y tras cuestionar a la vice, volvió a cargar contra la oposición: "Mario Negri dice que pidieron por nota que abran el Congreso y después en el expediente piden que le garanticen los hoteles, ¿perdón? ¿Qué le garantizan a los cajeros de supermercado, a los médicos, a los camioneros?".

"Para mí Alberto Fernández es muy buen tipo, pero siempre la concentración de poder tiende al abuso del poder. Vengan los diputados. Hagan algo. No cacareen en el sillón de sus casas cobrando la dieta con toda tranquilidad", reclamó Novaresio.

"Que haya cierre del Congreso por voluntad del Ejecutivo y por vagancia de los diputados es muy preocupante. En la Argentina nunca salieron bien la opciones de concentraciones de poder en democracia. Nunca", finalizó.