Macri habló sobre su futuro en año electoral y evitó responder si buscaría entrar al Senado: “No me van a creer”

El expresidente Mauricio Macri habló este domingo por la noche sobre su futuro en un año electoral marcado a fuego por las elecciones legislativas, comicios en los que la oposición busca dar el batacazo y empezar a construir en ciudad de Buenos Aires, territorio predilecto del Pro. En una entrevista televisiva, el líder de ese espacio dijo que dará pelea para “defender el futuro” de la Capital y se refirió también a una posible candidatura a senador.

Consultado sobre la posibilidad de buscar ingresar al Senado en las elecciones nacionales de medio término, Macri evitó contestar directamente la pregunta de uno de los entrevistadores en TN y, ante la insistencia, indicó: “Yo he dicho que no tengo vocación de ser candidato. Nadie me creyó en el 2023. Ahora no me van a creer. Para mi, es importante que aparezcan y sigan otros para llevar la antorcha de estas ideas de cambio que el Pro trajo a la política a la Argentina, que hoy lleva adelante La Libertad Avanza a nivel nacional, y el Pro en la Ciudad. Por eso en el Pro no se necesita una motosierra. Hace falta ver donde seguir mejorando”.

Por otro lado, el expresidente compartió su análisis respecto al escenario electoral de este año y sostuvo que “en esta elección, por primera vez, se trata de la ciudad. No está mezclada con lo que ocurre en el país”. Según evaluó, el oficialismo “ha decidido emplear la energía escasa que uno tiene como ser humano en dar la batalla contra el Pro, en vez de usarla en la cantidad de cosas que faltan”.

Mauricio Macri. Santiago Filipuzzi

El expresidente también hizo un llamado a defender lo que considera los logros de los últimos años en la gestión porteña. “En esta elección, es importante que entendamos que vamos a votar cómo cuidar lo que construimos hace años. Todo lo que hicimos costó un montón. Destruir cuesta solo un ratito”, advirtió, al tiempo que señaló que “no hay que mirar para atrás” y que la competencia electoral debe venir acompañada de propuestas concretas. “Bienvenida la competencia, pero muestren un equipo, un proyecto”, dijo.

Por otra parte, Macri dedicó una parte de la entrevista para cuestionar con dureza a Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene un distanciamiento notorio desde las internas del año pasado, en sintonía con lo que expresó su primo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri horas antes. “Es muy triste lo que le ha pasado a Horacio. Él dice que yo estoy haciendo de psicólogo, pero cuando uno conduce tantos años, termina siendo más psicólogo que ingeniero”, afirmó. En su opinión, el exjefe de Gobierno porteño “tiene una enorme frustración porque creyó que ya era presidente”.

Horacio Rodríguez Larreta, actual candidato a legislador porteño por el partido Volvamos Buenos Aires. Fabián Marelli

“Él quiere hacer daño, llevar al Pro a un estado de debilidad. Quienes hoy votan a Larreta piensan que todavía está en el Pro”, agregó. En la misma línea, lo acusó de adjudicarse logros ajenos: “Él dice ‘yo hice esto, yo hice lo otro’. Él no hizo nada. Condujo a un grupo de personas que tenían proyectos”. Y apuntó también contra su gestión: “Si Jorge Macri no inauguró ninguna obra es porque él no dejó ninguna obra para seguir”.

Sobre el vínculo con La Libertad Avanza, Macri expresó cierto desencanto, aunque reconoció que hay puntos de contacto ideológicos. “Hay que poner la energía donde hace falta: en la Argentina”, señaló y volvió a insistir con que la responsabilidad de llegar a un acuerdo político fue delegada al diputado nacional Cristian Ritondo.

El expresidente también se refirió al rol de figuras emergentes de su espacio. Destacó especialmente al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a quien calificó como “una gran esperanza”. “Si sigue como va, Chubut va a ser como Kuwait. Va a demostrar que tiene recursos para que nadie tenga que estar esperando que un gobernador le tire un carguito en la gobernación, o algún intendente en una ciudad”, sostuvo. En su visión, la provincia patagónica “tiene todo para ser un desarrollo económico bestial, duplicar la población y exportar al mundo. No solo camarones, sino todo tipo de productos primarios a los que se le irán agregando valor en el tiempo”.

Finalmente, ante la posibilidad de una derrota en la Ciudad o de una candidatura propia, Macri insistió en que su rol es más institucional que electoral. “Yo tengo la responsabilidad de la presidencia del partido. Estoy acá. ¿Cómo no voy a tener ganas de defender el futuro de nuestra gente? Amo este país. Aún perdiendo la ciudad”, afirmó. Y concluyó: “Esto es un proceso. Para que la Argentina llegue a ese lugar, hacen falta 20 años de buenos gobiernos. Tiene que haber buenos equipos”.