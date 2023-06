Macri rechazó sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio, apuntó contra Larreta y Morales y envió un guiño a Bullrich

escuchar

CÓRDOBA.- En medio del tenso debate interno por ampliar la coalición, Mauricio Macri desembarcó en Córdoba, un distrito donde Juntos por el Cambio (JxC) siempre ganó a nivel nacional, y rechazó la idea que impulsan dos de los precandidatos a presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, de abrir las PASO al sector del peronismo que lidera Juan Schiaretti. El expresidente apareció junto al candidato a gobernador Luis Juez, a quien esta vez -después de varios cruces públicos- lo unió el rechazo a la propuesta.

Macri no habló en el almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, pero se sumó unos minutos a un espacio compartido con Juez, quien ya había expuesto. “No está superada la discusión; espero que haya una reflexión”, dijo el expresidente en referencia a los problemas internos ,y afirmó que ese diálogo hace dos años era “otra cosa; el kirchnerismo volvió para ser peor. La bomba es más grande que en el 2015″.

“No juzgó porqué el ‘Gringo’ Schiaretti decidió acompañar la mayoría de las leyes malas que aprobó el krichnerismo -añadió-. Faltan ocho días, y sin una propuesta programática, subterráneamente, sin discusión surge esta idea. Esta coalición no se rompió a pesar de la agresión que recibió en el 2020. Tiraron una bomba, como dijo Patricia Bullrich. Que los dos candidatos muestren que son los que pueden llevar adelante la transformación corajuda que requiere la Argentina”, pidió, mostrándose casi alineado por completo con la precandidata.

Macri y Juez estuvieron en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad presidida por Manuel Tagle, empresario amigo de Macri y quien fue clave en la “mediación” con Juez. Después de la derrota de sus candidatos en las PASO de JxC de hace dos años y de renuncia a ser candidato, el peso del expresidente en la interna cordobesa se alivianó.

Mauricio Macri y Luis Juez este martes con las autoridades de la Bolsa de Comercio de Córdoba

El expresidente insistió con que la propuesta de ampliar la PASO es “irrespetuosa con nuestros candidatos, con nosotros [SIC] los cordobeses, no nos gusta que se metan en casa a dirimir cosas”. Hizo diferencias con la incorporación de Miguel Pichetto: “Fue distinto, muy valioso, fueron años de trabajo de él en el Senado trabajando para tener una Justicia independiente. Tuvimos muchas conversaciones y lo discutimos en la coalición. No la enteramos a la coalición por los diarios. Hubo un trabajo, un respeto, un diálogo interno. Esto es improvisado, por especulaciones internas”.

“Sostengo que el ballottage será entre (Javier) Milei y nosotros -ratificó-. Es muy sano que vayamos al ballottage con Milei. Ellos también proponen un cambio. Me llena de esperanza que vayamos con ellos. Ahora tenemos dirigentes con convicción para pelear por el cambio, tenemos experiencia, equipo. Puede haber matices con Milei, pero la sustancia es que la Argentina necesita cambios profundos”.

Insistió en que el día después de ganar, habrá una “bienvenida” a Milei y sus diputados y al peronismo cordobés también. “Eso se hace después de que un gobierno gana”. Por ahora, planteó que debe “ser respetuoso de que la gente lo escucha a Milei. Que cada uno se haga carga de lo que dice. Yo siempre he hecho campaña por lo positivo, siempre he hecho campaña por mis sueños locos”.

Crítica a Larreta

Antes de aterrizar en la provincia, Macri -quien siempre tuvo buen vínculo con Schiaretti- criticó a Rodríguez Larreta. Dijo que no entiende las decisiones que toma y consideró una “tremenda falta de respeto” al electorado cordobés la propuesta de ampliar las PASO. “Tiene que parar esto”, sostuvo.

Juez, quien hasta ayer se había mantenido en silencio, decidió sumarse a la reunión de la mesa nacional de JxC donde se iba a debatir la ampliación de las PASO. A partir de entonces, empezó con sus declaraciones en el tono irónico que lo caracteriza. Aliado del jefe de gobierno porteño a nivel local, le reiteró lo que en los últimos años le viene diciendo a los referentes nacionales del espacio, que en Córdoba “no necesitan que desde el puerto le digan lo que hay que hacer”.

Macri no habló en el almuerzo; se sumó unos minutos a un espacio compartido con Juez, quien ya había expuesto. la peleó, la luchó y, muchas veces, le soltamos la mano. Los atajos nos llevan a los acantilados. Digo esto para que como sociedades tomemos conciencia. Para mí que esté acá es un espaldarazo enorme”. Reiteró: “No podemos hacer cualquier cosa; o somos el cambio o no somos nada”.

En el arranque de las presentaciones, Tagle definió que la Bolsa de Comercio está “alineada” con JxC y fue más allá cuando definió que lo está con un sector de la alianza: “Creo que no hace falta perder el concepto ideológico para ganarle al kirchnerismo. Entiendo que Rodríguez Larreta ha cometido una pequeña gran equivocación. Ojalá haya una reatracción para alinear a los grupos de Juntos por el Cambio”. Antes de la exposición de Juez, la institución pasó un largo video con sus propuestas de campaña, algo que no sucedió hace una semana cuando estuvo su rival, Martín Llaryora.

Ayer por la tarde -después de que la mesa de JxC pasara a cuarto intermedio- Schiaretti buscó separar la propuesta de las elecciones locales. “No tiene nada que ver una elección provincial con esto, que es la necesidad de Argentina”, dijo. Agregó que tiene “coincidencias” y le parece “razonable” que quienes “planteamos la cultura de la producción y del trabajo y queremos dejar atrás la grieta podamos competir en unas PASO. En ese sentido, coincidimos en esto con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta”.