Macron y el embajador argentino en París homenajearon a San Martín en el aniversario de su muerte

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el embajador argentino en París, Ian Sielecki, homenajearon este 17 de agosto a José de San Martín en Bormes, la residencia de verano del mandatario.

Durante el encuentro, Sielecki le entregó a Macron, en nombre de Javier Milei, un cuadro conmemorativo que lleva inscripta en francés la célebre frase del Libertador: “Seamos libres, lo demás no importa nada”. La pieza incluye, además, la inscripción: “A 175 años de su muerte en Francia, el 17 de agosto de 1850”.

Conocedor de la historia del prócer, el mandatario francés repasó junto a Sielecki distintos pasajes de la vida de San Martín y destacó la importancia fundacional para la relación franco-argentina que Francia haya acogido a San Martín tras su exilio de nuestro país.

Además, tanto Macron como el embajador coincidieron en destacar lo que describieron como un excelente estado de la relación bilateral.

Emmanuel Macron saluda al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki

El 17 de agosto constituye cada año una fecha central en el calendario argentino, destinada a recordar al Libertador.

El diálogo mantenido en la residencia presidencial francesa incluyó referencias a la vigencia de los valores vertidos en la frase de San Martín. Además, se remarcó que Francia fue un espacio fundamental en los últimos años de vida del Libertador, lo que convierte a la figura de San Martín en un nexo permanente entre las dos naciones.

La ceremonia no se limitó a un acto protocolar, sino que representó también un mensaje de cercanía entre los gobiernos.