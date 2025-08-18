Sebastián Pareja redobló la apuesta sobre el uso de la consigna “Nunca Más” con la misma tipografía de la Conadep

El armador de La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, admitió que el uso de la consigna “Nunca Más”, que surgió del informe de la Conadep tras la dictadura militar, fue una provocación. “Vamos a provocarlos todos los días. Los vamos a ir a buscar”, sostuvo en diálogo con Luis Majul.

La mano derecha de Karina Milei en la organización de las candidaturas dijo en La Cornisa (LN+) que el oficialismo planea empezar a decir “las cosas de frente” no solo en Provincia sino a nivel nacional. “No tenemos problema. Los vamos a provocar. Nos tienen que dar explicaciones, respuestas. ¿Qué hicieron en estos 20 años?“, dijo.

También se refirió a la candidatura de la actriz y “exconejita” de Playboy, Karen Reichardt, en territorio bonaerense. “Es mejor para nosotros que no forme parte de la política. Me parece que es una persona que sostiene las ideas del Presidente [Javier Milei] incluso antes de que Milei llegara a la Casa Rosada”.

“La he visto en algún acto en 2023. Iba ella sola a acompañar nuestras ideas. Es destacable que una persona se mueva así”, destacó. Y reforzó: “Hemos tratar de tener en las listas un grado de uniformidad interesante. Hay gente de distintos lugares geográficos y otros que jamás han tenido experiencia política”.

Como hizo con Reichardt, Pareja reivindicó la imagen de Maximiliano Bondarenko, excomisario de la Policía Bonaerense y quien lidera la lista de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral.

“Lo elegimos porque es una persona sana. Elegimos gente que cree en las ideas de la libertad de Javier Milei, sin importar el pasado que pudieron haber tenido, sabiendo que esa batalla hay que darla a todo o nada. No vinimos a hacer amigos. Bondarenko, con su paso en la policía, conoce los nichos de todos ellos”, resaltó.

Respecto de a qué se enfrenta el oficialismo en territorio que tiene bajo su control el gobernador Axel Kicillof, precisó: “Nos enfrentamos a un criterio de vida desordenado. El kirchnerismo ha impuesto valores distintos a los de los argentinos. Abandonaron a la familia, abandonaron al trabajador, abandonaron a la Policía”.

En esa línea, instó a los bonaerenses a acudir a las urnas en septiembre: “Sí el 70% del electorado va a votar, tenemos más chances de ganar las elección. Ahora, si nos acercamos al 50%, esa posibilidad disminuye. Tenemos por delante una elección muy difícil. Se define el futuro de la Provincia y de la Argentina”.

Y sentenció: “El conurbano bonaerense es una miseria, viven en el abandono. Es triste y difícil enfrentar esa realidad. Tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo. Estoy obligado a decir que vamos a ganar”.