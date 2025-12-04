Manuel Adorni y Diego Santilli reciben a Jorge Macri en plena puja por los fondos de coparticipación

Dos exaliados se encontrarán hoy en la Casa Rosada. Son el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro del Interior, Diego Santilli. El acercamiento forma parte de los encuentros con gobernadores que lleva adelante el funcionario de Javier Milei para pedir apoyo al Presupuesto y las reformas que impulsará la administración libertaria en las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre.

Se sumará a la mesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le ganó en las elecciones porteñas de mayo a Pro, pero después no asumió y fue empoderado como ministro coordinador.

También la legisladora libertaria Pilar Ramírez, principal articuladora de la secretaria general, Karina Milei, en terreno macrista, a quien se la vio por los pasillos de Balcarce 50 antes del encuentro con Eduardo ”Lule“ Menem, otro ladero de la hermana presidencial.

Los Milei, Adorni y Santilli, en la sesión por la jura de los nuevos diputados ARCHIVO FOTOGRAFICO HCDN

Macri viene acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y por su ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, con un planteo claro sobre el conflicto que arrancó en el gobierno de Alberto Fernández y todavía no se soluciona: la deuda por la coparticipación que Nación le debe a territorio porteño. Se la exigirá a quien antes fue el número dos en el poder de la Capital, cuando era la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta y expresaba la “bronca” de Uspallata por la quita de fondos.

Más allá de que incluso en el primer tramo de gestión de Milei parecieron tenderse puentes para intentar solucionar la cuestión, hasta con la posibilidad de ceder terrenos de Nación a Ciudad en medio del debate -algo que todavía sigue en carpeta, según pudo saber LA NACION-, el ida y vuelta no llevó a un resultado fructífero.

Pro está dispuesto a colaborar para que Milei tenga un presupuesto, algo que el expresidente y titular del partido, Mauricio Macri, exige desde antes de las elecciones, pero la contrapartida es que al menos se active el envío de fondos desde Nación, que la Ciudad asegura que el gobierno libertario incumple.

Jorge Macri y Luis Caputo, durante una reunión en el Palacio de Hacienda Ministerio de Economía

En territorio porteño dicen que, por aval judicial, les corresponde el 1,55% de coparticipación que suscribió la Ciudad con la Casa Rosada en la Corte Suprema, que no fue incluido en el presupuesto para 2026. Primer problema. Además, expresan que desde hace meses ni siquiera reciben los envíos semanales que el Ministerio de Economía tenía comprometidos para cumplir con esa cifra -fue la modalidad de pago que acordaron ante la Corte, en septiembre de 2024, la Nación y la administración de Jorge Macri-. Calculan por eso una deuda de casi $300.000 millones, a la que se suma una total acumulado desde que arrancó el problema de coparticipación de US$ 6000 millones.

Sí de momento se sostiene el goteo diario que llega a arcas capitalinas (de 1,4%), que también fue incluido para el esquema del año próximo.

Tabula rasa

Jorge Macri entró de vuelta a la mesa de los avalados por la gestión libertaria, impulsado por el momento de republicanismo que atraviesa el Presidente, quien no insulta y tiende consensos, como le prometió a Estados Unidos. Al alcalde le pasaron la tabula rasa.

El jefe de Gobierno había entrado en la lista negra de Milei durante la campaña para las elecciones a la Legislatura porteña en mayo, y tampoco había logrado ni una sonrisa del mandatario cuando Pro y LLA compitieron juntos en octubre en terreno capitalino.

Sin embargo, tras el triunfo violeta en las legislativas nacionales, fue uno de los habilitados a sentarse en la mesa Casa Rosada-gobernadores y Milei le hizo un saludo efusivo, que quedó como un gesto de la nueva etapa que abría para estos segundos dos años de gestión. Después intercambiaron tuits.

El abrazo entre Javier Milei y Jorge Macri cuando fue la mesa de gobernadores

Más allá de eso y de que los libertarios este año ayudaron para aprobarle el presupuesto de la Ciudad, Macri sabe que tiene que negociar con un enemigo al acecho.

Está claro que en 2027 los libertarios buscarán disputar la Jefatura de Gobierno porteña, apalancados por un electorado mayoritario antikirchnerista y por el acumulado de 30 puntos que ya lograron con Adorni como candidato a legislador en mayo.