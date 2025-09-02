Marcela Pagano defendió a su pareja, acusada por el Gobierno de una “operación de espionaje”

La diputada nacional Marcela Pagano se refirió al escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei y habló sobre la reciente denuncia que el Gobierno presentó contra su pareja, el abogado Franco Bindi, responsabilizado por el ministerio de Seguridad de haber difundido las grabaciones. “Meterse con él es una forma de intentar que me calle y eso no va a pasar”, sentenció la legisladora del bloque Coherencia.

“En realidad, como no pudieron callarme con otras amenazas que han hecho, se meten con mi familia”, señaló Pagano en diálogo con LN+. La diputada que se escindió del bloque de LLA en la Cámara baja se refirió así sobre supuestos mensajes anónimos en su cuenta de Telegram, que habría recibido culpabilizándola por la filtración de los audios del Gobierno.

“Tuve que denunciarlo como corresponde en Comodoro Py, me llegaron al celular después de sufrir hostigamiento y bullying por parte de miembros de LLA”, detalló Pagano. “Con lo cual, meterse con mi pareja es una forma que están intentando para lograr que yo me calle y eso no va a pasar”, aseguró la legisladora.

Marcela Pagano: "son un régimen totalitario y autoritario"

“No voy a dejar de hablar. Todo esto es humo que están inventando, porque esta denuncia es descabellada, no tiene un solo elemento probatorio. Han pedido allanamientos y no hay un solo elemento que sustente la acusación de gente que, según creo, ni se conoce entre sí”, insistió Pagano.

Y en defensa explícita de su pareja marcó: “Franco Bindi nunca trabajó con esos periodistas. Es un abogado penalista que estuvo en un momento en medios y ninguno de estos periodistas estuvieron en su grilla, no tengo idea cómo termina asociado en esta causa”.

Así, Pagano desligó a Bindi de las acusaciones en su contra que el Gobierno materializó ayer en una denuncia penal. El abogado es sindicado, junto al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino y el conductor Jorge Rial, como parte de un “engranaje” que busca “desestabilizar al Gobierno”.

“Un abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”, se indica en la denuncia. “De acuerdo a información disponible, Franco Bindi es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia”, se agrega luego.

En relación con la denuncia, Pagano arremetió: “Suena descabellado por donde se vea y creo que está hecho por alguien con la mente de Lilia Lemoine. Solo una persona así puede inventar semejante cosa descabellada”.

Además del tiro por elevación contra Lemoine, con quien la diputada suele cruzarse en el Congreso y en las redes sociales, Pagano volvió a cuestionar el poder de los primos Martín y “Lule” Menem.

“Hay gente sospechada que está ocupando lugar de poder. ¿Por qué Lule Menem maneja las cajas de Pami y Anses?, arremetió Pagano contra el subsecretario de Gestión Institucional, uno de los involucrados del Gobierno, junto a Karina Milei, en los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que se habla de una presunta maniobra de sobornos dentro de Andis.

Entonces, Pagano acusó a Lule Menem de “extorsionar” a los diputados del bloque de LLA con supuestos cargos repartidos a familiares dentro de las distintas delegaciones de Pami y la Anses en el país. La legisladora ya había apuntado ayer directamente contra los Menem, a quienes hizo responsables de su seguridad luego de radicar su denuncia en Comodoro Py.

En declaraciones en la plataforma de streaming Gelatina, Pagano llegó a calificar a los dirigentes riojanos como “lo peor y lo más sucio que tiene el Gobierno” y dijo que ambos se esconden “debajo de la falda” de la hermana del Presidente, Karina Milei.