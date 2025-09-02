Qué dijo Marcela Pagano sobre las amenazas que recibió

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal por intimidaciones en su contra, en el marco de la controversia por la filtración de audios de funcionarios. La legisladora, ahora enfrentada al bloque de La Libertad Avanza, detalló el contenido de los mensajes que recibió y apuntó contra figuras clave del Gobierno.

El contenido de los mensajes y la denuncia formal

La legisladora detalló los pormenores de las intimidaciones en una presentación judicial. Pagano afirmó que el domingo 31 de agosto de 2025, a las 2:30 de la madrugada, recibió en su cuenta de Telegram una serie de mensajes. Los textos provenían de un determinado número telefónico, identificado con el usuario “Delirious-boy”. Los mensajes incluían las frases “Batman o Superman” a las 2:20, “Ojo Marcela” a las 2:30 y, a continuación, “Sabemos que viene de tu lado”.

En su denuncia, que recayó en el juzgado federal N° 2 de Sebastián Ramos, Pagano calificó las expresiones como intimidantes. “Aclaro que nunca tuve vínculo o contacto previo con el remitente y que las expresiones recibidas, por su tenor intimidante, generan en mí fundado temor respecto de mi seguridad personal, familiar e institucional”, sostuvo la diputada.

Según Pagano, el contexto y el contenido de los mensajes revelan un propósito claro. Considera que buscan condicionar su libertad de obrar e influir en su desempeño como diputada nacional. Por este motivo, encuadró la conducta en el supuesto de coacciones agravadas.

¿A quiénes responsabilizó la diputada por su seguridad?

Marcela Pagano apuntó directamente contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En declaraciones en la plataforma de streaming Gelatina, la legisladora fue contundente. “Les digo a los Menem: los hago responsables de lo que les pase a mi hija y a mi familia”, advirtió.

La diputada, que integra el bloque Coherencia, no limitó sus críticas. Calificó a los dirigentes riojanos como “lo peor y lo más sucio que tiene el Gobierno”. Afirmó que ambos se esconden “debajo de la falda” de la hermana del Presidente, Karina Milei. Pagano también lanzó una advertencia para el jefe de Estado: sostuvo que si Javier Milei no se desprende de ellos, “lo van a arrastrar no sólo a él, sino también a la gobernabilidad y al país entero”.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El Gobierno denunció ante la Justicia la filtración de audios atribuidos a Karina Milei y a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad. En ese marco, fuentes del ejecutivo sugirieron que Pagano y su pareja, Franco Bindi, estaban detrás de la difusión de ese material. La denuncia de la diputada por los mensajes anónimos llegó inmediatamente después de esas afirmaciones.

Pagano relató que las tensiones internas comenzaron al asumir su banca. “La primera diferencia que tuve fue en la conducción de la Cámara por parte de Martín Menem. Básicamente nos pedía que fuéramos ñoquis”, aseguró.

Pagano sostuvo que los casos de corrupción en el oficialismo son un “secreto a voces” Fabian Marelli

Recordó también su fallida designación al frente de la comisión de Juicio Político. Su nombre tenía el aval del Presidente, pero la interna oficialista frustró el nombramiento. “Martín Menem pretendía poner a alguien que le respondiera a él. Yo era una piedra en el zapato porque no soy una marioneta manipulable”, afirmó. Este clima, según su visión, la “expulsó” del espacio.

