26 de julio de 2019 • 12:30

Marcelo Longobardi cuestionó en duros términos a los dos integrantes de la fórmula presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner , por las declaraciones que realizaron ambos candidatos durante sus recorridas de campaña.

Durante su columna editorial de "Cada Mañana", el programa que conduce por radio Mitre, el periodista sostuvo que le llamó la atención que la señora de Kirchner hable de dictadura para referirse al presente de los medios de comunicación del país. "¿De qué habla? ¿No lee los diarios? ¿No escucha las radios?", se indignó Longobardi.

"Cristina Kirchner empieza a parecerse a su propia caricatura. Ya se parece al personaje del programa de Lanata. Hablar de dictadura es una cosa extravagante", caracterizó el periodista y conductor radial.

"Peor me resultó el uso de la palabra 'sesgo' que eligió Alberto Fernández para explicar su visión sobre Venezuela. Dijo que le preocupaba el sesgo autoritario que había tomado Venezuela. La palabra sesgo es una inclinación. Es el principio de un rumbo. ¿Podemos hablar de sesgo autoritario en Venezuela?

"Yo encontré también que le molestan las preguntas. Fernández tiene un problema con las preguntas, le dijo a Morales Solá que tenga cuidado con lo que le iba a preguntar.

"¿Dónde viven que hablan de sesgo y dictadura? Podemos discutir sobre cuestiones reales y no sobre cuestiones imaginarias. Porque Macri tiene problemas pero no es una dictadura y en Venezuela no hay un sesgo", sostuvo.

Al finalizar su columna, Longobardi describió el panorama político europeo tras la asunción de Boris Johnson como primer ministro británico y el posible bBexit, y finalizó diciendo que "Trump y Johnson, al igual que los Fernández, detestan a la prensa".