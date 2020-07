La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, rechazó las propuestas de cambio de la oposición a la nueva moratoria impositiva Fuente: Archivo

Laura Serra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 21:38

No habrá modificaciones, por ahora, al proyecto de moratoria impositiva que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados. Así lo anticiparon Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y la jefa de la AFIP, MercedesMarcó del Pont, durante el primer debate de la iniciativa en la Comisión de Presupuesto, lo que anticipa un duro choque con la oposición que reclama que se incluya un"premio fiscal" para los contribuyentes cumplidores como así también la exclusión de las empresas en quiebra del perdón impositivo.

Tanto la coalición Juntos por el Cambio como el bloque de Consenso Federal insistirán en que se contemplen dichos cambios en el texto oficial a la hora de despachar el dictamen correspondiente, previsto para el martes próximo en la comisión que preside el oficialista Carlos Heller.

Tanto Luciano Laspina (Pro), presidente de la Comisión de Presupuesto, como el diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal) expresaron sus reparos a que la nueva moratoria incluya a las empresas declaradas en quiebra. Esta es una de las novedades de la iniciativa, pues ninguna otra moratoria anterior las había incluido. "No se entiende la diferencia de no haberlas contemplado antes y de hacerlo ahora", acicateó Sarghini.

Según los diputados de Juntos por el Cambio se trata de un "traje a medida" que beneficiaría por partida doble al empresario kirchnerista Cristóbal López, socio de Oil Combustibles: no sólo porque la petrolera está en quiebra sino también porque, en otro artículo del proyecto, se autoriza que las deudas contraídas con el fisco por el impuesto a los combustibles líquidos (ITC) puedan ingresar en la moratoria. López y su petrolera adeudan a la AFIP más de $10.000 millones.

La sinceridad en la respuesta de Marcó del Pont fue contundente. "La verdad es que en diciembre no nos imaginábamos esta situación de pandemia. Y hoy estamos parados acá y tenemos que tomar decisiones de política económica. Si yo lo miro desde la cuestión fiscalista, a mí me conviene que entren todos, recuperar deuda. Medir costos fiscales es muy difícil. Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación", enfatizó la jefa de la AFIP.

"La mejor garantía para que el fisco recupere parte de las deudas acumuladas es que los contribuyentes puedan continuar con su actividad económica y generar capacidad de repago -continuó Marcó del Pont-. La experiencia indica que la tasa de recupero de las acreencias del Estado con empresas liquidadas es del 3,6%. En cambio, cuando existen facilidades, el recupero asciende al 63% del total de la deuda".

Laspina expresó sus reparos. "Si la empresa quebrada ya vendió sus activos, no se entiende bien cómo va a continuar", sostuvo y advirtió que la moratoria sólo incluye a las empresas ya liquidadas y "nada dice sobre aquéllas que van a atravesar procesos de concursos y quiebras", para lo cual propuso modificar la ley actual para atender esta emergencia.

Pese a la insistencia del radical Luis Pastori, la jefa de la AFIP evitó precisar si la petrolera de Cristóbal López estaría en condiciones de ingresar en la moratoria. "No sabemos los nombres (de las empresas que se beneficiarían con el perdón). No miramos la casuística. Lo que sí decimos es que se trata de una moratoria absolutamente horizontal. Es para todos los que estén en condiciones de participar", se limitó a responder.

No habrá premio fiscal

Marcó del Pont también descartó que se contemple un premio fiscal a los "buenos contribuyentes" y lo justificó en lo sucedido con el blanqueo fiscal que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en 2016, que incluyó una rebaja en el impuesto a los bienes personales. "En los últimos cuatro años este impuesto se desplomó. Lo que le costó ese 'dulce' al fisco le costó mucha plata y no mejoró la recaudación", enfatizó.

Tanto la jefa de la AFIP como el ministro de Desarrollo Productivo destacaron la necesidad de instrumentar cuanto antes esta nueva moratoria. Marcó del Pont precisó que alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto "equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado". Ante una pregunta del diputado oficialista Marcelo Casaretto, la funcionaria precisó que, en la primera moratoria instrumentada en diciembre pasado se regularizaron deudas por 138.000 millones, una tercera parte del universo en condiciones de adherir.

Por su parte, Kulfas sostuvo que esta nueva moratoria constituye "una herramienta de vital necesidad para pensar la economía de la post pandemia y para afrontar esta doble crisis que afrontamos: una primera crisis que se desató a partir de mayo de 2018 y esta crisis sin precedente en la historia mundial que ocasionó la pandemia". El funcionario Hizo un repaso de las diversas medidas de asistencia que instrumentó el Estado a las personas físicas y humanas desde que se desató la pandemia; precisó que, en total, insumirán un 5% del PBI.

"Esta nueva moratoria permitirá que desde el último monotributista hasta las grandes industrias puedan acceder a un programa de facilidades fiscales de más de 500 mil millones de pesos que van a poder regularizar ante el fisco", enfatizó, por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados al abrir el debate en la comisión. Massa tendrá ahora el desafío de reunir los votos para aprobar la iniciativa sin cambios, como pretende el Gobierno.

Más contribuyentes

En líneas generales, esta nueva moratoria amplía el universo de contribuyentes a aquellas personas físicas como jurídicas que no podían acceder al primer perdón fiscal aprobado en diciembre último. Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio pasado y será posible adherirse hasta el 31 de octubre próximo, pagando la primera cuota el 16 de noviembre. Asimismo contempla plazos de 96 y 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, y de 48 o 60 cuotas para la seguridad social. La tasa de interés será fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos.

La oposición anticipó su apoyo al espíritu general del proyecto, pero anticipó que unirá filas para reclamar cambios puntuales al texto.