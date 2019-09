La líder del partido GEN participó de Terapia de noticias, por LN+ 01:50

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 01:05

La líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, opinó sobre el llanto de la candidata a diputada bonaerense por el Frente de Todos, Malena Galmarini, cuando contó por qué volvió a acercarse al kirchnerismo.

Stolbizer conoce a Galmarini por haber acompañado a Sergio Massa en los últimos años. "Me da la impresión de que está intentando buscar una explicación a algo que parecía inexplicable en una persona como ella, que se manifestó siempre tan en contra del kirchnerismo", dijo en Terapia de noticias, por LN+.

Recientemente, Galmarini contó, entre llanto, en una entrevista en Sobredosis de TV, por qué volvió a reunirse con el kirchnerismo. "Mientras más caminaba la provincia, más me daba cuenta de que nuestros vecinos y vecinas necesitaban que nos juntáramos todos. Había una necesidad de nuestro pueblo, que había dejado de ser feliz. Empecé a sentir que era egoísta, que me estaba mirando mi ombligo y que había que empezar a ver cómo sacar a nuestros compatriotas de la situación en la que estaban viviendo", relató.

Stolbizer, dijo: "La aprecio mucho. Es una persona que yo reconozco como muy militante y muy sensible. Ella trabaja y trabaja y se mete en lugares en donde lo que ve y percibe es esto".

Por último, contó que no volvió a hablar con Massa desde que se integró al Frente de Todos. "Con su nuevo rol, me da la impresión de que no ha abandonado un proyecto propio, pero no veo cómo va a hacer para continuar su idea personal porque no veo a los otros demasiado dispuestos a concedérselo", opinó.

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal