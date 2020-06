El diputado radical le pidió "humildad" al Gobierno nacional Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri le respondió a Santiago Cafiero y calificó sus declaraciones de "provocación". Horas antes, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, afirmó que el país hubiese sido "una catástrofe" si Mauricio Macri hubiera gobernado en tiempos de coronavirus .

"Las declaraciones de Santiago Cafiero son una provocación y no están a la altura del momento que atravesamos" , expresó el radical Negri en su cuenta de Twitter.

Para responder a la afirmación de Cafiero, el diputado cordobés realizó un video en el que explicó que hubiese hecho Juntos por el Cambio en caso de que hubiesen estado todavía en el gobierno. "Hay que tener un grado de pudor, de respeto mínimo", empezó Negri.

Y continuó: "No sé cómo nos hubiera ido con la pandemia. Lo que estoy seguro es que el radicalismo no le hubiera vuelto a dar los superopoderes a un jefe de Gabinete ".

A modo de enumeración, señaló que no hubiesen "salvado" al juez Canicoba Corral , quien está acusado de sobornos y enriquecimiento ilícito . Tampoco, dijo Negri, "hubiéramos hecho lo del secretario de Derechos Humanos [ Horacio Pietragalla ] de ir a la Justicia a hacer amicus curiae para que lo suelten al exsecretario de Transporte [Ricardo] Jaime " ni "hubiéramos aprovechado el miedo de la pandemia para que [Amado] Boudou , que se robó parte de la Argentina, descanse en su casa y nos mire por televisión".

También, el diputado criticó la reciente medida de la Oficina Anticorrupción para retirarse de las querellas de la causa Hotesur que investiga a Cristina Kirchner e identificó al juez federal Daniel Rafecas , postulado por el oficialismo al cargo de procurador general de la Nación, como quien desarmaría todas las causas que pesan sobre la vicepresidenta .

A modo de conclusión, Negri expresó: " el gobierno actual tiene que tener humildad: convocar, abrir y pensar que la pandemia si se ha circunscripto al AMBA es una responsabilidad y estamos todos colectivamente para lucharla. Pero tiene que saber que una república no es una país de excepción en donde el país lo ejerce uno solo y la emergencia es permanente".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, compañero de Negri en Juntos por el Cambio, tomó otra postura frente a los dardos de Cafiero. "No me engancho en discusiones políticas porque no ayuda ya que estamos frente a la crisis sanitaria más grande del último siglo . Tenemos que buscar la unidad de los argentinos", expresó Larreta en radio Mitre .

"Catástrofe"

En una entrevista en radio Mitre, la mano derecha de Alberto Fernández, deslizó algunas críticas hacia sectores de la oposición. "Hay intencionalidad en algunos sectores marginales que quieren ganar notoriedad firmando un documento o haciendo una entrevista televisiva", indicó Santiago Cafiero y confrontó con el reciente texto que tildó de "infectadura" la gestión del Gobierno frente al coronavirus. "Hay una intencionalidad política para dañar al Gobierno. Es irresponsable" , añadió.

Para minimizar las críticas frente a la nueva prórroga de las restricciones, Cafiero indicó que corresponde a una "politica de Estado multipartidaria" que acompañan "todos los sectores políticos con responsabilidad institucional". "Las medidas no son caprichos del gobierno", explicó.

"Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe" , lanzó el funcionario.