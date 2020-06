El Consejo de la Magistratura tiene previsto resolver hoy qué hace con las principales denuncias contra el juez Canicoba Corral, acusado de sobornos y enriquecimiento ilícito Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

1. ¿Qué se vota? El Consejo de la Magistratura tiene previsto votar hoy si aprueba un dictamen que propone desestimar las principales denuncias acumuladas contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que lo dejaría prácticamente limpio de acusaciones.

2. ¿Cuántos votos son necesarios para aprobar el dictamen? El reglamento del Consejo establece que las decisiones se toman por mayoría absoluta (es decir, más de la mitad) de los consejeros presentes. Si mañana estuvieran presentes todos los consejeros (son 13), el kirchnerismo necesitaría 7 votos.

3. ¿Cómo están los votos? El kirchnerismo tiene garantizados 6 votos (los de los 5 consejeros que ya votaron por este dictamen en la Comisión de Disciplina y Acusación, más el del camporista Mariano Recalde, que no integra esa comisión). La oposición no votará en contra, sino que se abstendrá, según adelantaron varios consejeros a LA NACION. Si no hubiera sorpresas de último momento, sumaría 6 abstenciones. En ese caso, el voto que definiría es el de Graciela Camaño, que sugirió que no votará con el kirchnerismo, pero no adelantó su voto.

4. ¿Qué pasa si hay ausencias? El kirchnerismo necesita 7 votos si son 13 los presentes, pero le alcanzarían los 6 que ya tienen si al menos 2 de los demás consejeros se ausentaran (con 6 tienen la mayoría absoluta de 11).

Canicoba Corral cumple 75 años el mes que viene y, salvo que el Presidente le pida al Senado un nuevo acuerdo para que siga siendo juez, deberá dejar su juzgado Fuente: Archivo

5. ¿Cómo se computan las abstenciones de la oposición? Este punto es clave. Abstenerse no es lo mismo que votar en contra. ¿Qué pasa si el kirchnerismo suma 6 votos pero los otros 7 consejeros se abstienen? Esto podría abrir una discusión. Un allegado a Canicoba dijo hoy a LA NACION que "en los cuerpos colegiados de todo el mundo las abstenciones no se computan" y, por ende, con 6 votos contra nada, el dictamen a favor del juez se aprobaría. La oposición sostiene lo contrario, que al kirchnerismo no le alcanzan 6 porque no son más de la mitad de 13 (sin importar cómo voten los otros 7). Hay un antecedente, el del exjuez federal de San Isidro Roberto Marquevich, recuerdan los memoriosos del Consejo. Nadie obtuvo la mayoría necesaria en el plenario y las acusaciones se archivaron. Eso significa que las denuncias no se siguen investigando, pero no se cierran definitivamente, y los mismos hechos pueden ser denunciados otra vez. En el kircherismo dijeron ayer a LA NACION que no están pensando en esta opción. No descartan, en cambio, que hoy no haya una decisión definitiva y el tema vuelva a postergarse. Hasta ahora, nadie pareció muy interesado en apurar la definición del tema.

6. ¿Por qué la oposición no vota en contra de que se cierren las denuncias? La explicación que da la oposición es que no están todos de acuerdo en votar en contra entonces decidieron "unificar" su postura en una abstención. En ese grupo que planea abstenerse está el abogado radical Juan Pablo Más Velez, que el año pasado pidió que las denuncias contra Canicoba se cerraran (paradójicamente, es con ese dictamen, que Más Velez después intentó sin éxito retirar, que el kirchnerismo impulsa ahora el cierre de las denuncias contra Canicoba).

7. ¿Cuánto tiempo le queda de juez a Canicoba? Más allá de lo que pase en el Consejo, Canicoba cumple 75 años el 29 de julio próximo. Deberá entonces dejar su juzgado, salvo que Alberto Fernández le pida al Senado un nuevo acuerdo para que siga siendo juez (y el Senado se lo de). Canicoba no empezó los trámites para pedir que el Presidente solicite un nuevo acuerdo . Ya debería haberlo hecho, según las reglas para este trámite dictadas durante el gobierno de Mauricio Macri, pero Canicoba entiende que aunque no tenga el trámite hecho, sigue teniendo tiempo para pedir un nuevo acuerdo. El juez hizo saber que antes de decir qué hará, pretende que le cierren las causas en su contra.