Tras ser “ejecutado” por Milei, Marra habló sobre la “peor semana” de su vida

Luego de ser expulsado de La Libertad Avanza, Ramiro Marra se presentó en la Bombonera para ver a Boca, club del que es hincha, contra Independiente Rivadavia. Allí, en diálogo con TyC Sports, remarcó que esta fue “la peor semana laboral” de su vida. “Pero la pasión nunca cambia” , agregó. Marra fue una de las caras más visibles de LLA y uno de sus principales representantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del partido en el que el Xeneize ganó 2-0, en las afueras del estadio Alberto J. Armando, Marra apareció en el móvil del medio deportivo con una camiseta de Boca y se acercó al cronista. “Yo quiero decir algo. Se puede tener la peor semana de la vida de uno en el trabajo, pero lo que uno nunca cambia es la pasión. Tuve una mala semana, pero la pasión nunca se cambia”, sostuvo conmovido.

Rápidamente se alejó de las cámaras, mientras el cronista le pedía que volviera. “Ramiro, vení, tranquilo”, repetía. “Perdón a todos los periodistas que me están llamando para dar entrevistas, a todos los productores... pero Boca es Boca”, contestó Marra y se fue.

Milei junto a Ramiro Marra y a su hermana Karina Prensa LLA

El legislador porteño afronta días difíciles luego de que, a fines de enero, la cuenta oficial de La Libertad Avanza anunciara en X que ya no formaba parte del partido. La decisión fue sorpresiva, tanto para los usuarios en redes sociales como para el mismo Marra, que reportó no haber sido notificado de su expulsión.

“LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, anunciaron.

"SE PUEDE TENER LA PEOR SEMANA DE LA VIDA EN EL TRABAJO, PERO LO QUE UNO NUNCA CAMBIA ES LA PASIÓN"



Ramiro Marra, quien fue expulsado hace unos días como legislador de la Libertad Avanza, estuvo en La Bombonera para el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia y habló con… pic.twitter.com/wwhNrNvwyk — TyC Sports (@TyCSports) February 12, 2025

Aun así, las tensiones eran previas, principalmente con los integrantes del partido que se encontraban en la Legislatura porteña, que a mediados del año pasado lo desconocieron como presidente de la bancada. La actual jefa de bloque María Pilar Ramírez, cercana a Karina Milei, había adelantado que Marra “no formaba parte del espacio” y que “no estaba dentro de La Libertad Avanza” en una entrevista con LN+. El legislador había dicho que “les molestaba que sea amigo del Presidente”.

Pero diez días después de su expulsión fue Milei quien salió a hablar de los motivos. “Ramiro [Marra] sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía La Libertad Avanza en la Ciudad y cuando votó a favor de un presupuesto que subía impuestos lo ejecutaron. Nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera”, afirmó en diálogo con A24.

La líder del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, junto a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei

También remarcó el rol de su hermana, Karina Milei, a la hora de manejar las cuestiones políticas. “Dicen que mi hermana tiene una guillotina, bueno sí, tiene una guillotina. Usted hace cosas en contra de los parámetros que nosotros tenemos: guillotina”, aseguró.

Marra pasó de ser una de las principales caras del partido, la mano derecha de Milei y uno de los impulsores de su candidatura presidencial a quedaron completamente desplazado de LLA por la secretaria general de la Presidencia. Aun así, tal como consignó LA NACION, Marra prepara una contraofensiva y asegura a su entorno: “Karina sabe que mido muy bien en las encuestas. Y eso molesta”.

LA NACION