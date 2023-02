Martín Lousteau dijo quién es su candidato a presidente y le reclamó a Macri que se defina

escuchar

El senador nacional por la UCR, Martín Lousteau, habló tras el triunfo de su candidato a gobernador en la interna de La Pampa y analizó el panorama electoral de cara a las presidenciales. Para despejar dudas sobre su futuro en octubre, el líder de Evolución Radical ratificó que competirá por la jefatura de gobierno porteño. En ese sentido, confirmó que, para él, el candidato a presidente del radicalismo será el gobernador jujeño Gerardo Morales.

Consultado en LN+ sobre su candidatura en las próximas elecciones PASO, el senador nacional indicó que peleará por el puesto de alcalde de la ciudad de Buenos Aires y desestimó los rumores sobre su intención de ir por la presidencia. “No hay dudas, soy candidato a jefe de Gobierno y tengo un equipo que trabaja para eso desde hace mucho tiempo”, dijo y agregó: “Hay mucho margen para mejorar y la confusión se produce porque yo lidero un espacio nacional que tiene muy buenos candidatos en distintos lugares”.

En ese sentido, aclaró quién es el candidato de la UCR y cuál es la situación de Facundo Manes. “Gerardo Morales es nuestro candidato a presidente porque tiene una trayectoria para mostrar”, enfatizó y detalló: “-A Manes- lo escuché decir que todavía no sabe si será presidente, que no era el momento”.

Martín Lousteau junto al candidato a gobernador de La Pampa Martín Berhongaray, tras la victoria en la interna frente al Pro

A raíz de ello, criticó la falta de definición del expresidente Mauricio Macri. “Es lo más importante que podría pasar para contarle a la sociedad nuestros planes y sería más sencillo si estuvieran definidos los candidatos. Estaríamos más cómodos en cuanto a la previsibilidad”, comentó.

Sin embargo, agradeció el apoyo de los dirigentes del Pro y la Coalición Cívica, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro que felicitaron al nuevo candidato a gobernador de Juntos Por el Cambio en La Pampa y despejó las duda sobre un quiebre en la coalición: “No tengo dudas de que vamos a estar todos unidos en las elecciones. Me pareció muy bien lo que hizo Martín Maquieyra de sumarse al festejo de Berhongaray y también los dirigentes de Pro como Larreta y Vidal que lo felicitaron”.

Críticas a Alberto Ferández y Sergio Massa

Por otro lado, criticó la gestión de Alberto Ferández y el kirchnerismo en la Rosada. “Lo que estamos viendo del Gobierno es que tenemos un Presidente que lo que dice ni siquiera se puede chequear, como lo que dijo que la Argentina es el segundo país que más creció después de China, o Santiago Cafiero que habla de los “cimientos para el despegue”, que deja la actual administración”, criticó.

Tras ello, insistió en las críticas al oficialismo e ironizó con que cada uno de los funcionarios ve “su propia película”. “Al ver el calibre de los problemas que tiene que enfrentar, que tienen un año electoral por delante, que se pelean entre ellos y que se equivocan en las decisiones… da la sensación que es un Gobierno completamente desarticulado donde cada uno mira su propia película”, remarcó.

Martín Lousteau en LN+ LN+

Después, analizó la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y adelantó sus proyecciones sobre el dato de la inflación de enero que se conocerá este martes. “Tenés 5% de inflación, no tenés insumos para producir, no sabés cuánto va a valer el dólar y la inflación el mes que viene o si te alcanza el sueldo, no sabés cuánto valen las cosas en el supermercado”, relató.

“Lo que hizo Massa fue corregir un desorden en donde nadie coordinaba su instrumento, y ahora controla como un director de una orquesta lo que quieren que toquen cada uno, pero no sabemos cuál es la melodía. Nos está comprometiendo de distintas maneras”, dijo.

“Ya era una tragedia cuando la inflación era cuatro o cinco. Tenemos estimaciones de nuestra consultora que anticipa 6% pára este mes y un poquito más para el mes siguiente. Es muy difícil lo que pronosticó Massa. Nada es imposible en la Argentina, pero es muy difícil”, concluyó.

LA NACION