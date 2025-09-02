Martín Menem dijo que un nuevo audio de Karina Milei habría sido grabado en la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo este martes en sus redes sociales que un nuevo audio adjudicado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría sido grabado dentro del Congreso y no en Casa Rosada.

En un extenso mensaje en la red X, el también armador de La Libertad Avanza a nivel nacional aseguró que se trata de “un intento deliberado de desestabilización” en el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar este domingo 7 de septiembre.

El escándalo estalló a mediados de agosto tras la difusión de audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo en el que habla de presuntas coimas.

En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados.



“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, introdujo el titular de la Cámara baja.

Asimismo, indicó que los encuentros “se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

“La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", explicó luego.

En ese contexto, aseguró que se trata de una “presunta grabación ilegal” y que la “difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de la función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral” que tendrá lugar el próximo domingo, instancia que significará un test para la administración libertaria en la provincia de Buenos Aires en plena contienda con el kirchnerismo.

A modo de cierre, Menem escribió: “El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

El mensaje del presidente de Diputados llega después de que este martes por la mañana el canal de streaming uruguayo Dopamina difundiera un segundo audio -el primero trascendió el viernes- en el que la hermana del Presidente lo menciona. “Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”, es el textual que se le adjudica a Karina Milei.

Martín Menem es uno de los funcionarios más cercanos a Karina Milei y ambos coordinan el partido a nivel nacional con recorridas en distintas provincias del país para penetrar en las elecciones locales. Este vínculo con la secretaria general también incluye al asesor Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín, principal apuntado por los presuntos audios de Spagnuolo en el que habla de coimas con la droguería Suizo Argentina.

Luego del escándalo con Spagnuolo, que fue eyectado del Gobierno, el viernes pasado trascendió un audio adjudicado a Karina Milei. En ese contexto, el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, realizó una denuncia para impedir nuevas difusiones.

En esa presentación, la cartera solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.

Este lunes, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones.