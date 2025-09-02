Qué dijo Patricia Bullrich sobre los pedidos de allanamientos a periodistas

Tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el Gobierno presentó una denuncia judicial contra varios periodistas. En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la medida y argumentó que desde el Gobierno buscan investigar una “operación de inteligencia ilegal”.

Patricia Bullrich sobre los allanamientos a periodistas

La ministra de Seguridad justificó los pedidos de allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y la prohibición de difundir los audios de Karina Milei. Argumentó que se trata de una cuestión de Estado y que los acusados “no son periodistas”, sino “operadores”. En una entrevista con Luis Majul para LN+, Bullrich afirmó: “Los periodistas son los que están acá, los que chequean con tres fuentes, no ellos”. Según la ministra, la difusión de los audios busca desestabilizar al Gobierno.

Patricia Bullrich: "Hay espionaje ilegal en la Casa de Gobierno"

Además, la funcionaria vinculó la filtración de los audios a una operación que involucraría a exservicios rusos y venezolanos. Aunque no proporcionó detalles concretos, aseguró que se necesita una investigación a fondo con la colaboración de la SIDE. “Tengo que trabajar a fondo, junto a la SIDE, para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia, que es grabar una reunión”, precisó.

La posición del Gobierno sobre la difusión de los audios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, insinuó que la voz difundida pertenece a Karina Milei y que la conversación podría haber tenido lugar en la sede del Gobierno.

Manuel Adorni sostiene que se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios (Fuente: X @madorni)

Bullrich enfatizó que el problema no es el contenido de los audios, sino el hecho de grabar a la secretaria general de la Presidencia en la Casa de Gobierno. “No es un problema de contenido, el problema es el hecho de grabar a la secretaria general de la Presidencia en la Casa de Gobierno”, remarcó. El Gobierno busca “cortar” el delito del “espionaje ilegal” y evitar que continúe la difusión de material.

Los periodistas señalados por el Gobierno

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario y tesorero de la AFA Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. Bullrich los acusó de no actuar como verdaderos periodistas, sino como “operadores” que buscan desestabilizar al Gobierno.

Patricia Bullrich acusó de "operadores" a los comunicadores que difundieron los audios de preguntas coimas por parte del Gobierno

La ministra argumentó: “Si fueran periodistas y reciben un audio de este tipo, lo primero que harían es hablar con la fuente”.

La respuesta de Jorge Rial a las acusaciones del Gobierno

Jorge Rial cuestionó la denuncia presentada por el Gobierno, acusándolo de atentar contra la libertad de prensa y expresión. A través de su cuenta de X, Rial afirmó que el Gobierno acusa al periodismo de una “conspiración internacional” y que mezcla a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que, según él, no es más que una interna del propio Gobierno.

La respuesta de Jorge Rial, tras las acusaciones del Gobierno (X: @rialjorge)

“En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión”, escribió Rial. El conductor consideró que la denuncia es una “intolerable amenaza”.

Las implicaciones de la cautelar dictada por la Justicia

A raíz de la denuncia del Gobierno, un juez dictó una cautelar para impedir que se difundan más audios de la secretaria general de la Presidencia.

Bullrich sostuvo que la grabación dentro de la Casa Rosada pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos. “Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora esta operación de inteligencia que es grabar dentro de la sede del Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de una indefensión a todos los ciudadanos”, afirmó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.