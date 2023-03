Massa no define si será candidato, aunque ya prepara a su tropa para competir en las PASO

escuchar

Si hiciera una cuenta rápida, Sergio Massa encontraría más condiciones objetivas para no postularse a la Presidencia este año que elementos que lo alienten a embarcarse en la aventura electoral. La situación económica y su gestión incompleta en el quinto piso del Palacio de Hacienda; la dificultad del gobierno para encontrarle un reemplazante que acepte sentarse en la “silla eléctrica”; y el rechazo de sus hijos a que ponga a la familia en el centro de la escena son tres argumentos que lo inclinarían por la negativa .

Sin embargo, entre los dirigentes del Frente Renovador -el partido que Massa fundó en 2013- todavía piensan que su jefe político tiene chances de demostrar una mejoría en la lucha contra la inflación. Apuestan a una baja en el índice de precios en abril y mayo que lo vuelva a posicionar en la grilla de los presidenciables . Suman otro razonamiento: “El tipo no afloja y toma decisiones todos los días. La intervención de Edesur y el canje de bonos en dólares son claros ejemplos”, dicen al enumerar medidas resonantes.

Para equilibrar la balanza desfavorable, anotan también dos reacciones políticas que tuvo Massa en los últimos días, que lo llevaron a abandonar el rol específico de ministro de Economía que se autoimpuso para desmarcarse de la presión por las candidaturas: la “parada de carro” que le hizo a la mesa chica del albertismo que lo esquilma desde la Casa Rosada; y el aval subterráneo a los postulantes que presentará el massismo en las PASO del Frente de Todos. “Ya no es posible evitarla” , admite en privado.

Malena Galmarini en un acto en Tigre, junto a Sergio Massa y a Matías Lammens

La primera en recibir el visto bueno para presentarse como candidata este año fue Malena Galmarini, quien anunció el miércoles pasado su intención de postularse a la intendencia de Tigre, el pago chico de la familia Massa, en un abierto desafío al jefe comunal local Julio Zamora, quien supo tener un acuerdo con el matrimonio pero ahora intentará seguir un mandato más en sintonía con el presidente Alberto Fernández y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, a la sazón un viejo archirrival de Massa en la interna peronista.

Pero según pudo saber LA NACION, Galmarini es solo la punta del iceberg en la lista de candidatos propios que presentará el Frente Renovador a las PASO de la coalición gubernamental en distintos puntos del país. Por caso, jugará la carta del gobernador de Chubut y aliado de Massa, Mariano Arcioni, como postulante a diputado nacional por la provincia patagónica. También anotará al director de la Aduana, Guillermo Michel, en la misma categoría pero en representación de Entre Ríos.

Mientras lidia con la inflación y los dólares financieros, Massa también se hizo tiempo para cerrar con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, jefe de la coalición oficialista en la provincia y candidato con muchas chances de volver a la gobernación este año, la postulación del intendente de Viedma, Pedro Pesatti, para completar la fórmula que disputará los votos con Juntos por el Cambio. Por otro lado, el massismo llevará al intendente de La Banda, Pablo Mirolo, como candidato a diputado nacional por Santiago del Estero.

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, será candidato del massismo en Entre Ríos Ignacio Sanchez

En Tierra del Fuego, en tanto, Massa tiene un acuerdo con Damián Loffler, del Movimiento Popular Fueguino, para sumarse a la alianza que encabeza el gobernador Gustavo Melella en su intento por conseguir la reelección. Mientras que en el conurbano, además de Galmarini en Tigre, el ministro de Economía promueve la continuidad de los intendentes renovadores Juan Andreotti (San Fernando) y Blanca Cantero (Presidente Perón), la esposa de su principal aliado en la CGT Carlos Acuña.

En esa región clave de la provincia de Buenos Aires, por su incidencia en el tablero electoral nacional, Massa también promoverá candidatos propios para competir en las PASO de Moreno, Morón, Tres de Febrero y Lanús , según indicaron las fuentes consultadas por LA NACION. El Frente Renovador massista cuenta con una mesa nacional constituida a la que se sientan, por mitades, dirigentes bonaerenses y del resto del país, pero aún no se reunió este año, por lo que las decisiones partidarias se centralizan directamente en Massa .

El jefe del Frente Renovador alista las candidaturas de su partido con el objetivo de que “pueda competir en las PASO” del Frente de Todos, en aquellos lugares “donde corresponda”, según definió el propio Massa ante un grupo de dirigentes allegados. También les advirtió que “ya no considera posible” evitar las primarias para dirimir las diferencias internas, pese a que su preferencia es que el peronismo lleve un “candidato acordado” en la boleta presidencial . La resistencia pasiva de Alberto Fernández aleja esa posibilidad.

Así como el Presidente mantiene la indefinición, algo que exaspera al kirchnerismo, Massa hace lo mismo con su propia candidatura. “¿Para qué me suben a un ring al que yo no me subo?” , suele preguntar a sus interlocutores cuando lo “apuran” con una definición. Pero lo cierto es que su figura sigue instalada en la carrera presidencial, a tal punto que todas las encuestas lo incluyen entre los posibles candidatos.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la lógica política que guía a Massa para no definir ahora su postulación es que tampoco lo hará Juntos por el Cambio hasta último momento. La fecha tope será el 24 de junio, cuando vencerá el plazo que puso la Justicia electoral para inscribir las candidaturas. En la faz táctica, en el Frente Renovador consideran que el ministro de Economía tendría más chances de ganar contra Bullrich o Mauricio Macri, que con Horacio Rodríguez Larreta, quien le disputaría el centro del arco político.

Pese a que Massa está con el agua hasta el cuello en su intento de “estabilización”, el ministerio de Economía está embarcado en una campaña de tono político para ponderar la gestión del tigrense, tal vez para contrarrestar la lluvia de cuestionamientos de la oposición. “La verdadera bomba fue la decisión de Macri de salir corriendo al Fondo”, contraataca Massa.

En medio de las tensiones financieras, que lo encuentran resistiendo una devaluación, Massa también emite opiniones alineadas con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se convirtió en su principal sostén en el Frente de Todos. “Hay un fallo judicial que busca dejarla afuera de la cancha” , le dijo, sin medias tintas, a radio Mitre, avalando el precario argumento de la “proscripción” que utiliza el kirchnerismo. Lo que no define el tigrense es su propia candidatura, pero ya mueve las fichas para que el massismo compita en las PASO .