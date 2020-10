Mauricio Macri: "Estamos ante el último gobierno populista de nuestra historia"

El expresidente Mauricio Macri decidió levantar el perfil y romper el silencio con un raid mediático, a once meses de su salida de la Casa Rosada. Tras la extensa entrevista que brindó el lunes pasado al canal Todo Noticias, el fundador de Pro habló con una radio chaqueña y renovó sus críticas al gobierno de Alberto Fernández.

Macri reiteró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "conduce" al peronismo e impone su "propia agenda" en la administración de Fernández. A su vez, la acusó de querer "cooptar" al Poder Judicial. "Por este rumbo la Argentina no tiene destino. El Gobierno tiene que revertir drásticamente lo que ha hecho", advirtió, en diálogo con FM 104.7 de Resistencia, Chaco.

El referente de Juntos por el Cambio volvió a criticar la gestión de la pandemia por parte de Fernández -insistió con la idea de una "cuarentena eterna"- y cuestionó las medidas del Ejecutivo para sortear la crisis, como el impuesto a las grandes fortunas. "Si castigás al capital con impuestos absurdos, el capital se va, invierte en otro país", dijo anteayer Macri.

Que tengamos una alternativa de poder nos genera el optimismo de pensar que estamos ante el último gobierno populista de nuestra historia

Según el expresidente, el Gobierno debe "parar con toda la cantidad de medidas que tomó, que son igual o más complejas que la cuarentena en sí".

"Soy muy optimista respecto de nuestro futuro. Que tengamos una alternativa de poder nos genera el optimismo de pensar que estamos ante el último gobierno populista de nuestra historia. A partir de acá podemos tener 20 años de progreso consecutivos, acordando políticas de estado razonables. Las mismas que incorporaron los vecinos de ustedes en Paraguay", sostuvo.

Respuesta a Carrió

Macri, además, le respondió a la líder de la CC, Elisa Carrió, quien afirmó que "Cristina Kirchner no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia".

"Cada día que fui presidente trabajé para mejorar la calidad institucional del país. Encomendé a la Justicia que actúe con independencia y muchos se quejaron, decían que la Justicia no tenía una conducción", replicó Macri. "Y yo dije que eso es un error, que es una deformación de la política argentina. La Justicia tiene que actuar de forma independiente. Así como no hubo un llamado para que no, tampoco hubo para que sí", completó.

Jamás me ocupé de una causa de Cristina Kirchner. Y ella, desde que estoy en el llano, lo único que ha hecho es perseguirme

"Jamás me ocupé de una causa de Cristina Kirchner. Y ella, desde que estoy en el llano, lo único que ha hecho es perseguirme", remarcó.

Nuevas críticas a Monzó

El expresidente dijo que "no habla hace un tiempo" con Emilio Monzó, extitular de la Cámara de Diputados, quien pidió "jubilar" a Macri y Cristina Kirchner. "Pensar que la grieta son personas es ingenuo. La grieta son los valores que estamos discutiendo. ¿Cómo se puede acordar sobre la base de que hay que soltar delincuentes y violadores? ¿Cómo se negocia las tomas? ", advirtió Macri.

"Acá lo que hay que entender es que la posición extrema no está en Juntos por el Cambio o en mi gobierno, sino en esta versión radicalizada que ha tomado el peronismo desde está gobernado por el kirchnerismo. Eso nos ha aislado de nuevo del mundo", añadió.

Macri insistió en que la principal coalición opositora se sentaría con el Gobierno a discutir sobre gobernabilidad, pero dentro del marco de las reglas constitucionales. "Nosotros hemos cometido errores, pero ellos tienen la suerte de tener en la oposición gente que no fabrica ni fabricará piedras", señaló.

Por último, dijo que pretende ayudar a "consolidar" a Juntos por el Cambio y "a los nuevos liderazgos". "Tenemos que decirle que no definitivamente al pobrismo y a los privilegios y sí a la cultura del mérito, el trabajo y la superación", remarcó.

El expresidente seguirá con su raid mediático: mañana, concederá una entrevista a Pablo Sirvén, en LN+, y el martes brindará otra a Jonatan Viale, en A24.

