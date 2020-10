Mauricio Macri: "Hoy el peronismo es el partido de los que no trabajan" Crédito: Imagen de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 08:07

El expresidente Mauricio Macri, en una nueva entrevista que concede luego de meses de bajo perfil, se refirió ayer al peronismo como "el partido de los que no trabajan", apuntó contra el presidente Alberto Fernández, porque le preocupa que "se enoje con los que salen a manifestar", y aseguró que se siente perseguido judicialmente.

Macri dijo que es necesario recuperar "la dignidad del trabajo" y que "hay que apuntar a que el peronismo vuelva a tener su esencia, que sea el partido de los trabajadores, hoy es el partido de los que no trabajan".

En cuanto a las críticas del Gobierno sobre los últimos banderazos, señaló que le "preocupa" que el Presidente "se enoje con quienes salen a manifestarse" en contra de las políticas que aplica en su gestión. "Es la rebelión de los mansos. Luis Brandoni me decía: ´Este es el mayor legado de tu gobierno, nos hemos dado cuenta de que no nos tenemos que callar´", reprodujo durante una entrevista con Jonatan Viale, emitida por A24.

Sobre Cristina Kirchner

Por otra parte, Macri cuestionó el poder de gestión de Alberto Fernández y abonó la idea de de que Cristina Kirchner es quien realmente toma las decisiones en el Gobierno: "Todos pensamos en ella, no en un liderazgo claro del Presidente".

Además, subrayó que cuando la gestión de Cambiemos fue gobierno, la actual vicepresidenta fue un factor que dificultó su presidencia. "Ella dijo: ´Yo no perdí y vos no vas a poder gobernar´ Y así fue, trabas desde el primer día", aseguró Macri.

Por otra parte, la criticó al decir que se siente perseguido judicialmente. "Ella se la pasó hablando del lawfare, pero desde que asumió con [el procurador del Tesoro] Carlos Zannini, se dedicó a perseguir a mi familia por el Correo [Argentino]".

"Me siento perseguido judicialmente. La fiscal Boquin puso un número fantasioso, y yo al extremo de haber sobreactuado la distancia no quise ayudar a mi papá, y por eso tiré todo para atrás. Lo que hizo [el ex Ministro de Defensa, Oscar] Aguad no estuvo mal".

Candidaturas

Macri aseguró que no se presentará como candidato en 2021 y explicó: "Siento que no es mi lugar y además yo no necesito fueros". Ante la pregunta de si se presentaría en 2023, no lo descartó.

"Amo este país, por eso me metí en política. A veces pensaba: ´para qué me metí en esto´. Mi mujer me lo dice y mis hijos. Ella me dice: ´ya está, no tenés tantos años más, no sos un pibe´.

Autocrítica

Por otra parte, Macri volvió a hacer una autocrítica de su gestión y señaló sus decisiones en materia económica. "Otra autocrítica que me hago es que asigné todo mi tiempo a la micro [economía] Las exportaciones, la AFIP, el expediente económico, los chinos, y no tenía resuelto lo central: tener la moneda que es lo que resuelve la pobreza", mencionó haciendo referencia a la promesa que había realizado cuando empezó su mandato en 2015.

Conforme a los criterios de Más información