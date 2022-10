Mauricio Macri le pidió a los jóvenes que se quieren ir del país que le den una “oportunidad más”

escuchar

El expresidente Mauricio Macri compartió esta mañana un mensaje en sus redes sociales con una reflexión sobre el éxodo masivo de jóvenes que se van del país. En las redes sociales, el líder de Juntos por el Cambio (JXC) le pidió a la juventud que no se vaya y que “le den al país una oportunidad más”. Insistió en que podrán “alcanzar los mismos logros” en la Argentina porque “la gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro”.

En la misma semana en la que pregonó por la unidad de la principal fuerza opositora, JxC, el exmandatario volvió a hablarle a los jóvenes que buscan irse al extranjero. Mediante un posteo en Instagram, el fundador de Pro escribió: “La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro. Se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda. Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos”.

“Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio. Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario”, sentenció.

El texto completo de Mauricio Macri:

“Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones. Pero quiero decirles a todos ellos que ahora mismo están proyectando irse, que los necesitamos y que hay esperanza.

El año que viene se producirá un cambio muy profundo.Con dolor, millones de argentinos comprendieron que el camino del populismo recorrido hasta acá solo nos puede llevar a más retraso, más pobreza, más mafias, más divisiones, y a una agonía desesperanzada como nación que ve perder todos sus sueños y también a sus hijos.

La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro. Se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda. Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos.

Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio. Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario”.

Las críticas de Macri al gobierno de Alberto Fernández

En la semana, Macri fue entrevistado en LN+ y arremtió con duras críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández: “Acá nadie gobierna. La Argentina hoy está a la deriva, sin rumbo, tratando de tapar parches de un día para el otro, con una inflación que va rumbo a superar el 100% con escasos dólares. No cumplen con lo que prometió, no empezaron a ordenar el tema tarifario antes de que nos quedemos sin energía”.

Mauricio Macri en el programa de Jonatan Viale LN+

Sobre ese punto agregó: “Digo que a mí me tocó el tercer subsuelo, ahora va a ser el séptimo subsuelo. Lo que habíamos arreglado lo desarreglaron y lo que no arreglamos lo empeoraron. Pero la enorme diferencia, por la cual soy optimista, la hace la gente. La gente pide más cambios, más libertad”.

Además se refirió a una posible devaluación y dijo: “Hay que establecer la confianza, que vamos a tener un presupuesto sano. Que no vamos a gastar más de lo que ingresa. Acá siguen defendiendo los privilegios de unos poquitos, dejando a la mayoría afuera”.

Por último, habló de la existencia del “populismo” en la vida política argentina. “El populismo te inyecta miedo, para después llevarte a la resignación para que vos no aspires a más. Yo le digo a los argentinos que trabajando, no con magos, podemos salir adelante. El populismo es muy contagioso, entonces dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre y no va más. A la gente no le podemos robar más con impuestos”, aseguró Macri. Y negó que cuando habla de “populismo light” se refiere a Horacio Rodríguez Larreta y en cambio sostuvo que la relación con el jefe de Gobierno porteño es muy buena: “Quiero ayudarlo para que pueda expresar sus ideas”.

