Mauricio Macri, contra Alberto Fernández: “No hay antecedentes en la historia de un desconocimiento tan grave”

El expresidente Mauricio Macri criticó esta noche al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte por la coparticipación porteña. A través de su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario consideró que no aceptar la resolución del Poder Judicial podría exponer al país a la “anarquía”y sostuvo que “las sentencias no se discuten, se cumplen”.

Luego de que todo el arco opositor repudiara la decisión del Presidente y 14 gobernadores de recusar a los ministros de la Corte Suprema y no acatar el fallo que establece la restitución del 2,95% de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, el expresidente Mauricio Macri se expresó al respecto. “El presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”, comenzó.

Tras ello, consideró que “las sentencias no se discuten, se cumplen” y que “la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.

Y además, recordó un fallo de la Corte de 2015, durante el primer mes de mandato del expresidente. “Cuando a fines de 2015, apenas habíamos asumido, la Corte dictó un fallo millonario por coparticipación, no busqué excusas, y mucho menos embarqué al país en una crisis institucional. Confiamos en la Justicia”, sentenció.

El presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 23, 2022

Una hora antes de las declaraciones del exmandatario nacional, diputados de Pro sacó un comunicado en el que también repudia la confrontación del Gobierno hacia los ministros de la Corte Suprema. El Bloque de diputados en el Congreso de la Nación consideró que “el kirchnerismo se quiere llevar por delante la democracia y demuestra que intenta ir por todo”.

Asimismo, entienden que se trata de una decisión “liderada por un Presidente que se comporta como representante de una facción” y que “constituye un artero golpe al federalismo y a la división de poderes”. En ese sentido, sostienen que “el kirchnerismo protagonizó un hecho de extrema gravedad institucional”, y que nunca en democracia se vio “tanta violencia y hostigamiento contra una jurisdicción federal autónoma”.

Otra vez más, el kirchnerismo se quiere llevar por delante las instituciones. pic.twitter.com/vKILkqIp1U — PRO Diputados (@prodiputados) December 23, 2022

Antes, al mediodía, en una reunión convocada de urgencia en Casa Rosada, los gobernadores del PJ le reclamaron al Presidente que el Gobierno asuma una postura firme frente al fallo de la Corte que repuso parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires que había sido detraída en 2020, cuando el Presidente decidió girarle esos fondos al gobierno de Axel Kicillof para apagar una revuelta policial.

Por eso, Fernández pidió recusar a los cuatro miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y que se presentara el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada ayer por los cortesanos.

