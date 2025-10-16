Mauricio Macri reclamó por el Presupuesto y le pidió al Gobierno aceptar “una oposición constructiva”

Mauricio Macri hizo este jueves un análisis de los dos años del gobierno de Javier Milei, celebró la “estabilidad” lograda, pero reclamó “pasar al crecimiento”. En ese sentido, solicitó avanzar con la Ley de Presupuesto, que se discute en el Congreso, y reclamó que haya más apertura con la “oposición constructiva” tras las elecciones.

AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR



Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.



Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025

“Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, afirmó el expresidente a través de un mensaje en X. Y añadió: “Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar".

Macri, titular de Pro, rescató algunas medidas de Milei. “Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”, escribió en X en el comienzo de una publicación que tituló: “Ahora hay que arrancar y crecer sin parar”.

Ley de Presupuesto

En ese sentido, Macri reclamó al Gobierno de Milei avanzar con un nuevo Presupuesto que sostenga el equilibrio fiscal, luego de las dos prórrogas consecutivas en los últimos dos años dispuestas por el Ejecutivo, que evidencian la dificultad de alcanzar consensos mínimos en el Congreso.

Para lograrlo instó a construir una nueva mayoría formada por legisladores de todo el país “que aportarán su visión”.

“Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, expresó Macri. De esta manera, según él, se dejaría atrás “el estancamiento” y se pasaría “de la estabilidad al crecimiento”.

La semana pasada la oposición aprobó en la Cámara baja un cronograma de reuniones que buscará darle tratamiento y dictamen al proyecto de ley de presupuesto nacional para 2026 antes del recambio de legisladores del 10 de diciembre para evitar incurrir en una tercera prórroga.

“Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”, resaltó el exmandatario.

Y concluyó: “El PRO y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”.

Arenga a la militancia

Unos minutos antes del anterior posteo, el ex presidente alentó a la militancia del PRO a través de un audio de Whatsapp que difundió la cuenta de la fuerza política en la misma red social a diez días de las elecciones legislativas.

“Como en cada elección desde hace más de 20 años, el PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio. Con las particularidades de cada provincia, en cada ciudad hay equipos y candidatos que están dejando todo, con compromiso, con convicción, con la fuerza de nuestras ideas”, expresó el expresidente.

UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE pic.twitter.com/riOXEy3vOU — PRO (@proargentina) October 16, 2025

En esa línea, subrayó que el PRO mantiene vivo los mismos valores que en sus inicios: “Nos une la misma causa, que los valores de la libertad, del trabajo y del esfuerzo sean fuertes en cada parte de la Argentina”.

En el cierre, aprovechó para agradecer el compromiso de quienes integran el espacio en todo el país. “Quiero agradecerles de corazón por todo lo que están haciendo. Ustedes son el motor del cambio, los que empujan cada día para que nuestros valores lleguen a cada rincón de la Argentina. Sigamos así, con esperanza, con energía y con la certeza de que vale la pena todo lo que hacemos”, sostuvo.