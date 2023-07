Mauricio Macri volvió a Córdoba para respaldar a De Loredo e hizo “aparecer” un asado con un mago

escuchar

CÓRDOBA.- En medio de la interna por la PASO nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri viajó a Córdoba para apoyar a la dupla conformada por Rodrigo de Loredo (UCR) y Soher El Sukaria (Pro), que compite por la intendencia de la ciudad capital. El expresidente participó de una reunión de emprendedores, un taller con vecinos, una caminata y al caer la noche asistió a la cena de recaudación de fondos organizada por la alianza.

En el medio, Macri compartió un video junto a los candidatos y Willy Magia, famoso por sus participaciones y videos en la previa de los partidos de Belgrano. Con el expresidente como asistente, el mago hizo aparecer un asado en una olla. Si detrás del truco había un mensaje al Gobierno, nadie se encargó de remarcarlo.

Los diferentes sectores de JxC estuvieron invitados a las reuniones que tuvieron como protagonista a Macri, más allá de los alineamientos internos con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En los próximos días, los precandidatos presidenciales y María Eugenia Vidal viajarán a esta ciudad para hacer campaña de cara a la elección del 23 de julio.

Macri respaldó la propuesta de De Loredo de que la Provincia traspase a la Ciudad 10.000 agentes de policía, equipamiento y presupuesto. “Me parece muy buena, buenísimo realmente que los cordobeses tengan su propia policía, que esté más cerca el control de la policía en manos del intendente, que está más cerca que el gobernador de sus ciudadanos. En la Ciudad de Buenos Aires funcionó y la tuvimos que hacer solos porque el kirchnerismo no aceptaba el mandato constitucional de traspasar a una policía”, dijo el expresidente.

La idea de De Loredo fue respondida por Daniel Passerini, postulante de Hacemos Unidos por Córdoba, quien dijo que el actual diputado de Evolución Radical habló desde “la improvisación”. Y argumentó: “Eso no mejora en nada la seguridad. Le va a cambiar el color al uniforme de los policías pero van a seguir siendo los mismos. Nosotros proponemos algo mejor, sumar efectivos a la Policía Municipal para complementar la fuerza que tiene la Policía. No habló de articular con la Policía Antinarcotráfico, no hablan del narcotráfico. Fue un anuncio producto del marketing”.

Macri y De Loredo participaron de una reunión con emprendedores y un taller de vecinos.

Para Macri, la iniciativa es buena por los resultados logrados en CABA: “Espero que el gobernador acepte traspasarle a la policía para que Rodrigo pueda hacerse cargo y que la ciudad recupere la tranquilidad”.

En la reunión con los vecinos, los representantes de cada sector relataron los problemas que los preocupan y los candidatos repitieron el ritual de repartir manzanas simbólicamente, “para dar cuenta de la importancia que tiene la manzana de cada barrio para el progreso de la ciudad”, explicaron desde el comando de campaña.

De Loredo fue la apuesta original de Macri para la candidatura a gobernador que terminó encabezando Luis Juez. El radical decidió presentarse para la intendencia capitalina. Fue funcionario del gobierno de JxC, titular de Arsat, cargo al que renunció cuando se impuso la norma contra el nepotismo en el Estado: De Loredo es yerno de Oscar Aguad, entonces ministro de Defensa.

Macri firmó una “paz” con Luis Juez, quien compitió el pasado 18 de junio y perdió la elección frente al oficialista Martín Llaryora. El expresidente se hizo presente en Córdoba para respaldar al senador nacional, con quien compartió una disertación ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba.