Mayra Mendoza celebró su resultado municipal y reavivó la interna del peronismo: “Cristina tenía razón”

Mayra Mendoza, intendenta del municipio de Quilmes y figura del entorno de Cristina Kirchner, mandó un fuerte mensaje y remarcó su postura en medio de la interna del peronismo. “Cristina tenía razón”, escribió en su cuenta de X, en referencia a la discusión que hace meses protagonizan La Cámpora y el sector que respalda a Axel Kicillof sobre la conveniencia del desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires.

Minutos antes de conocerse los primero datos oficiales del escrutinio, la intendenta hizo el posteo en redes sociales y decidió comenzar valorizando el resultado obtenido en el distrito que gobierna. “Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador", expresó en el texto que publicó en sus redes sociales.

Por otra parte, se metió de lleno en la interna del peronismo: “El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina Kirchner tenía razón (no importa cuando leas esto)”, afirmó.

En Quilmes, el partido donde gobierna Mayra Mendoza, con el 95,57% mesas escrutadas, la alianza Fuerza Patria ganó por el 45,76% de los votos, sobre La Libertad Avanza que obtuvo el 37,33%. Detrás quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que sacó el 5,63%.

Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador.



El conurbano va a salvar a La Patria y…

Desde la previa de las elecciones provinciales, que tuvieron lugar el pasado siete de septiembre, dentro del peronismo bonaerense se abrió un fuerte debate. Por un lado, el grupo de dirigentes más cercanos a la expresidenta sostenían la importancia de que las elecciones sean concurrentes, es decir, que las provinciales y las nacionales se den en la misma jornada electoral. Por otra parte, el gobernador, intendentes que lo respaldan y su círculo más cercano, mantuvieron la decisión de desdoblar.

Ese primer momento de debate finalizó con la decisión de Kicillof concretar su postura, la elección finalmente fue se desdobló. Luego el siete de septiembre Fuerza Patria le ganó por 13 puntos a La Libertad Avanza y desde el sector que apoya a Kicillof festejaron el acierto de su estrategia.

Sin embargo, desde el sector más cercano a la expresidenta, entre quienes se cuenta a Mayra Mendoza, siguieron planteando dudas, afirmaban la posibilidad de que la victoria del peronismo pudiera motivar a personas que no habían ejercido su derecho en la elección provincial. En ese marco es que esta noche, la intendenta volvió a reavivar esa discusión, dándole la razón a Cristina Kirchner.