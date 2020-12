Medios y política: el cruce entre dos periodistas de C5N sobre la "neutralidad" Crédito: Instagram

El periodista Roberto Funes Ugarte se despidió anoche temporalmente de la pantalla del canal oficialista C5N tras protagonizar un cruce con la coconductora del ciclo Sobredosis de TV, Luciana Rubinska, sobre la "neutralidad" en las coberturas periodísticas de los medios de comunicación.

"Mucha gente que es neutral, me incluyo, sufrimos y padecemos esa situación. ¿Por qué hay que estar de un lado o del otro? Hay que estar con la gente, con la gente que ves todo el día, que te la topás en el trabajo, en el colectivo, en el tren, aunque no crean uno viaja en tren", enfatizó Funes Ugarte mientras debatían con la actriz Laura Azcurra sobre las noticias "neutrales" en los medios a raíz de un informe emitido por el programa sobre el lawfare.

"Vos tenés el termómetro. La calle se camina, se huele, se percibe, es golpearle (la puerta) a la gente para preguntarle cómo estás, qué te pasó y mirar", continuó.

Y subrayó: "Yo estoy a favor de la neutralidad. Hay que fijarse menos en la política y más en la gente. Creo que esa es una muy buena política".

Rubinska, quien minutos antes había manifestado que "los medios de comunicación son imprescindibles para conformar el lawfare", salió al cruce de los dichos de su compañero y lanzó: "Eso no es ser neutral. En realidad, lo que uno entiende como neutralidad es inviable, la neutralidad en sí misma. Yo también estoy a favor de la gente, vos también estás. La gente de bien siempre está a favor de la gente".

Enseguida, Funes Ugarte recogió el guante y le respondió: "La neutralidad es sana y necesaria".

Rubinska volvió a replicar el planteo de su compañero: "Lo que pasa es que la noticia depende de cómo la cuentes y qué mires de esa noticia, la manera en que vos la puedas transmitir. Es difícil".

Azcurra buscó cerrar el debate cuando pidió que los periodistas "honren la profesión del comunicadores" y sean "objetivos sin que haya cierta tendencia"."Nada es neutral cuando parte de la mirada de alguien. La neutralidad es una ilusión", advirtió Rubinska.

Finalmente, Funes Ugarte dio por terminada la discusión: "Yo voy por esa corriente: la objetividad. Esperemos que pronto se lea y se vea en las calles", dijo.

Despedida

Funes Ugarte oficializó anoche su salida del programa Sobredosis de TV, que se emite por C5N, como anticipó días atrás LA NACION. El periodista dijo que decidió alejarse del ciclo por "razones personales".

"Es mi último programa en Sobredosis de TV. Yo he decidido no continuar en el ciclo por razones personales y porque para mí hay ciclos que se cumplen, y cuando se cumplen se cumplen", contó.

Luego, el periodista les agradeció a los dueños del canal por el apoyo que recibió durante los cuatro años que estuvo al frente del ciclo. "Nunca me dijeron 'no digas esto' o 'decí lo otro', yo he sido absolutamente libre de decir todo lo que he pensado y pensando distinto muchas veces, y se me ha respetado", relató.

Según consignó este medio, Funes Ugarte decidió renunciar porque el tono del programa se volvió más político que humorístico.

A pesar del entredicho de anoche, Funes Ugarte y Rubinska se despidieron de manera afectuosa: "Somos un matrimonio, has sido mi marido, has sido un marido bárbaro. Me siento un poco abandonada, pero lo principal es que vos estés bien, que estés a gusto con lo que hacés", le dijo la periodista.

