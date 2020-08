Yoma: "La reforma judicial es un atropello institucional" 02:04

El exembajador en Perú Jorge Yoma visitó el estudio de LN+ y allí recordó un tenso momento que vivió junto a Guillermo Moreno: el entonces gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera tuvo que intervenir para evitar que se eleve el conflicto y termine en golpes. Además, durante este encuentro, se refirió a la reforma judicial a la que tildó de "atropello institucional".

Entre risas, lanzó: "Guillermo está más democrático ahora que cuando era funcionario. Yo supe tener un problema con él, casi nos vamos a las manos". Invitado a Terapia de noticias, relató ese episodio: él había ido junto a Luis Beder Herrera a conversar con Moreno ante el posible cierre de la principal fábrica de aceitunas de esa provincia, Nucete, ubicada en la localidad de Aimogasta, la cual -finalmente- fue comprada por Juan Manzur.

Según relató, aquel día, Yoma le dijo: "Cortala con el tema del dólar, porque no podemos exportar a Brasil", y le solicitó que pusieran "un subsidio, por lo menos por los fletes, para poder llegar a Brasil". "Se enojó Guillermo, y me dijo: '¡Menemista! Qué me venís a hablar'", contó a LN+. Y siguió: "Nos paramos los dos y el gobernador de La Rioja nos tuvo que separar".

Pese a esta situación, que rememoró con simpatía y riendo, el exlegislador reconoció: "Lo apreció mucho. Tiene sus cosas, pero es un compañero valioso y creo que podría ser útil para estas circunstancias en el Gobierno". De todos modos, ante la pregunta de si Alberto Fernández querría trabajar con él, aclaró: "Me imagino que no, pero es un tipo valioso".

"La reforma judicial es un atropello institucional"

Durante la entrevista, este peronista histórico también brindó su perspectiva acerca de la reforma judicial."Creo que los gobernantes tienen que cuidar su capital político, esa legitimidad popular que tienen", opinó. Para él, se logra "evitando decisiones sin el consenso necesario y que resultan conflictivas". Y, en ese sentido, consideró: "La reforma judicial realmente es un atropello institucional, no creo que tenga mucha vida".

Según resaltó Yoma, esta iniciativa, al igual que como sucedió con Vicentin, genera una reacción de la sociedad. "La gente sale a la calle a ejercer su ciudadanía. Los argentinos estamos acostumbrados a ejercer nuestras libertades y derechos, ya es natural y está incorporado en la sociedad".