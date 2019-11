El presidente electo fue recibido por Ezequiel Sabor en el aeropuerto del país Fuente: Archivo

4 de noviembre de 2019

El presidente electo, Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina Kirchner por el Frente de Todos, está en México donde planea reunirse hoy con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Llegó el sábado al país norteamericano, fue recibido por el embajador del actual gobierno, Ezequiel Sabor, con quien el cruce fue formal y corto.

Ambos se encontraron en el aeropuerto, a la llegada del presidente electo. Sabor fue especialmente hasta allí para recibirlo a él y a la comitiva. Sin embargo el contacto quedó allí. No se volvieron a hablar. ¿Las razones? Varias. Una, que desde la delegación de Fernández dejaron en claro que no habrá excepciones y que todos los embajadores designados por Mauricio Macri deberán dejar sus puestos. Otra, que a Sabor le indilgan haber organizado las marchas del "Sí se puede" en apoyo al Presidente cuando incluso ya se sabía que no podía ganar.

Dirigente macrista de la primera hora y exfuncionario del Ministerio de Trabajo, el embajador en México, según sus allegados, está orgulloso de haber liderado esta iniciativa, a pesar de las críticas.

La agenda en México

Alberto Fernández se reúne hoy en México con el jefe de estado de ese país y con el empresario Carlos Slim, como parte de su agenda de actividades de su primer viaje al extranjero luego de ganar las elecciones.

La reunión con el mandatario está programada para las 11 en el Palacio Nacional, sede del gobierno de México, donde también almorzarán y posteriormente Fernández dará una conferencia de prensa. El encuentro -que será privado- no tiene una agenda definida, aunque se espera que dialoguen sobre cuestiones comerciales sin que Venezuela sea un tema central.

Por la noche, Fernández asistirá a una cena con un grupo de empresarios mexicanos, entre quienes estará Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de la multinacional de telefonía América Móviles, entre otras empresas. Mañana en tanto Fernández se reunirá con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la tarde dará una conferencia magistral sobre los desafíos de América Latina.

La comitiva que viajó junto al presidente electo la integran su pareja, Fabiola Yáñez; el diputado Felipe Solá -que suena como posible canciller del próximo gobierno-; su vocero, Juan Pablo Biondi y Miguel Ángel Cuberos.

A ellos se sumaron ayer los economistas Cecilia Todesca y Matías Kulfas, miembros del Grupo Callao que asesora a Fernández desde principios de 2018, y de quienes se espera que asistan a la reunión de mañana con los empresarios mexicanos, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

La visita de Fernández a México, que inició el sábado por la mañana, se extenderá hasta el próximo miércoles, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires.