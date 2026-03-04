Spring Break 2026: EE.UU. lanza alerta de viaje a México para todos sus ciudadanos
La embajada estadounidense publicó un listado de situaciones que hay que evitar durante el receso de primavera
- 4 minutos de lectura'
A días del inicio del Spring Break, el Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia dirigida a los miles de ciudadanos que cada año eligen México como destino para celebrar el receso de primavera. Si bien las autoridades señalaron que los episodios de violencia generalizada registrados el 22 de febrero tras operaciones de seguridad mexicanas ya cesaron, subrayaron que persisten riesgos vinculados al crimen y al secuestro.
Violencia reciente en México y riesgos persistentes, según EE.UU.
En un comunicado fechado el 2 de marzo de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México advirtió que, aunque los hechos violentos tras la muerte de “El Mencho” que sacudieron distintas zonas el 22 de febrero ya concluyeron, el peligro asociado a la delincuencia continúa presente en diversas regiones del país vecino.
La representación diplomática remarcó que cada año miles de estadounidenses visitan ciudades mexicanas durante el receso primaveral y que, al momento de decidir si viajar y a qué estado hacerlo, es fundamental consultar la advertencia de viaje según cada lugar.
El documento enfatiza que la criminalidad, incluida la violencia grave, puede ocurrir en cualquier punto del territorio mexicano, incluso en destinos turísticos ampliamente concurridos durante el Spring Break.
Entre los delitos mencionados, figuran homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos.
En ese sentido, se recomendó a los visitantes actuar con cautela en los puntos más frecuentados por estudiantes, sobre todo después del anochecer.
Drogas, vapeadores y armas: tolerancia cero
Uno de los puntos más enfáticos del mensaje oficial está vinculado al consumo y la posesión de sustancias ilegales.
La Embajada de Estados Unidos en México remarca que la tenencia y el uso de drogas en México, incluida la marihuana con fines médicos, están prohibidos y pueden derivar en largas penas de prisión.
El comunicado también es categórico respecto a los dispositivos de vapeo. Introducir cigarrillos electrónicos, cartuchos, cápsulas o líquidos para vapear es ilegal en México.
Las sanciones pueden incluir la confiscación de los artículos, multas superiores a los 10.000 dólares o incluso arresto.
En la misma línea, se recuerda que los permisos estadounidenses para portar armas no tienen validez en territorio mexicano.
Ingresar al país latino con armas de fuego, municiones, cartuchos, cuchillos, fuegos artificiales, explosivos, espadas o manoplas constituye un delito grave que puede acarrear multas significativas y penas de prisión prolongadas.
Antes de viajar, se aconseja revisar equipaje y vehículos para evitar transportar objetos prohibidos de manera inadvertida.
Alcohol, medicamentos y delitos sexuales
Según la Embajada de Estados Unidos en México, el alcohol no regulado puede estar adulterado, y se reportaron casos de ciudadanos estadounidenses que perdieron el conocimiento o resultaron heridos tras ingerir bebidas contaminadas. P
Por ello, se recomienda no dejar los tragos sin supervisión, no aceptar bebidas de desconocidos y observar su preparación.
Además, se recuerda que en México es ilegal estar ebrio y alterar el orden público, orinar en la vía pública o transportar envases abiertos de alcohol en vehículos.
El llamado es a beber con moderación y buscar atención médica inmediata ante cualquier malestar.
En cuanto a los productos farmacéuticos, el comunicado alerta sobre la circulación de medicamentos falsificados que pueden ser ineficaces o peligrosos. La recomendación es adquirirlos únicamente en farmacias reconocidas.
El texto también señala que ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de violación y agresiones sexuales.
Los perpetradores, indica, pueden apuntar a personas intoxicadas o aisladas, o recurrir a sustancias que alteren el estado físico o mental de la víctima.
Playas, excursiones y estafas: qué dice EE.UU.
El documento oficial advierte que algunas playas mexicanas presentan corrientes fuertes y resacas peligrosas, y que no siempre cuentan con guardavidas o señalización adecuada.
Se aconseja no nadar en soledad, evitar ingresar al mar tras haber consumido alcohol y respetar las banderas rojas que indiquen condiciones riesgosas.
En materia de excursiones y alquileres, la Embajada de Estados Unidos en México recomienda verificar que los operadores turísticos dispongan de equipo de seguridad —como chalecos salvavidas y radios— y seguro contra accidentes.
También se desaconseja entregar el pasaporte estadounidense como garantía para alquilar vehículos y se sugiere registrar con fotos y videos el estado del automóvil al momento de recibirlo.
Las estafas y la extorsión, incluidos los llamados “secuestros virtuales”, son otra preocupación señalada en el comunicado.
Se insta a no compartir planes de viaje, información del hotel ni datos personales con extraños o en redes sociales.
