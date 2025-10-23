Mientras Caputo aseguraba que no habría cambios en Economía, el Gobierno designó a Quirno en la Cancillería

Una vez más el gobierno de Javier Milei quedó expuesto en una contradicción este jueves, solo a tres días de las elecciones del domingo 26 de octubre. Fue cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no habría ningún cambio en su equipo más allá del resultado de los comicios y, apenas minutos después, el Gobierno confirmó a su hasta ahora secretario de Finanzas, Pablo Quirno, como nuevo canciller, en reemplazo de Gerardo Werthein.

Cerca del mediodía, Caputo desembarcó en los estudios de LN+ para una entrevista. “Va a haber cambios de Gabinete, ¿el equipo económico se cambia?“, le preguntó Esteban Trebucq. ”No", respondió tajante el ministro.

“¿No hay ningún tipo de cambio?“, insistió el conductor. ”No, de ningún tipo", volvió a replicar Caputo e incluso descartó que la relación con Estados Unidos pudiera llegar a cambiar con la salida de Werthein, que renunció el martes por la noche. “La decisión de Estados Unidos no refiere a las personas, a Gerardo, a mí... Que ha trabajado un montón en esto, como hemos trabajado nosotros también, el equipo económico. Es por las políticas que el presidente Milei está siguiendo”, indicó.

Luis Caputo descarta cambios en Economía

Minutos después, LA NACION confirmó en off que Quirno, mano derecha de Caputo en el Palacio de Hacienda, pasaría a la Cancillería.

Pero incluso instantes luego, el Gobierno emitió un comunicado firmado por la Oficina del Presidente en el que se notificó la salida de Quirno de Finanzas y su desembarco en el Palacio de San Martín.

“La Oficina del Presidente informa que el canciller Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. El presidente Javier Milei le agradece al señor Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con Estados Unidos”, dijeron en la nota de prensa.

Entonces, informaron: “En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino. De esta forma, el Presidente profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”.

Asimismo precisaron que, en su nuevo rol, Quirno pondrá el foco en “abrir la Argentina al mundo” y que trabajará en formalizar los acuerdos comerciales necesarios para “dinamizar la economía”.

“El nuevo canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la Argentina en Occidente y seguirá impulsando la batalla cultural”, aseguraron.

Tras eso, Caputo, que había asegurado que su elenco de colaboradores no se modificaría, saludó en redes a Quirno por la designación diplomática.

“Felicitaciones, Pablo Quirno, ¡enorme profesional y persona! ¡Extraordinario trabajo en la Secretaría de Finanzas! ¡Confianza plena de que harás un excelente trabajo en esta nueva etapa también!“, lo arengó.