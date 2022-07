Miguel Ángel Broda: “No llegamos a octubre sin una aceleración de la crisis”

El economista Miguel Ángel Broda habló sobre la falta de un programa económico impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, profundizó sobre la aceleración de la crisis en todos los ámbitos y responsabilizó -en parte- al FMI por “ser cómplice de las políticas extravagantes” del Poder Ejecutivo.

Durante su paso por La Cornisa, con Luis Majul, Broda afirmó que desde que asumió Fernández “todo se fue agravando”. “Nunca existió un programa económico. Trataron siempre de controlar los síntomas pero sin buscar jamás las causas reales que los generaban”, sostuvo.

En esa línea, y si bien destacó la ayuda ofrecida por el Fondo Monetario Internacional, denunció que “luego de la aceleración de la crisis, hasta el propio Fondo decidió tirar la toalla con la Argentina”. “Hoy actúa como un cómplice de las extravagantes políticas económicas de este Gobierno”, completó.

Para Broda, “[el Gobierno] tiene una lógica inconsistente con la teoría económica y una enorme capacidad de no aprender. Quieren intervenir todos los días. Los plazos se están acordando. No llegamos a octubre sin una aceleración de la crisis. Todo esto, forzado porque no tenemos reservas. Probablemente tengamos que devaluar. Pero devaluar sin un programa es también un problema”.

Centrándose en la escalada del dólar blue, fue pesimista y dijo que la suba de la divisa norteamericana “no tiene techo” y anticipó: “Si las macanas se acelera, todo puede pasar. Y no estamos hablando solo de un dólar paralelo como el blue. Este ejemplo se puede extrapolar a todos los tipos de dólares”.

Se pronunció además sobre las estrategias que utiliza el ciudadano de a pie para no perder ante la inflación y enfatizó: “Nadie quema billetes. La gente compra bienes o cambia al peso por una moneda mucho más rentable. Y no veo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. No hay posibilidad de llevar a cabo una estabilización”.

Sobre esto último, el economista explicó que “no es posible no por una cuestión meramente política sino porque, para poder llevar a cabo cualquier programa, hay que realizar tareas previas como poner orden fiscal, precios relativos y englobar esa consistencia técnica con una buena reputación del Gobierno”.

Duras críticas de Broda a Cristina Kirchner

El economista también criticó con dureza a Cristina Kirchner. En la charla con Majul, Broda consideró que la vicepresidenta “se cree que sabe todo: que dice que el déficit fiscal no importa; que la inflación es multicausal, y que la remarcación es mucho más importante que la emisión. Siendo asesorada por Verbitsky y Kicillof es imposible. Tiene una enorme capacidad de no aprender. Quieren intervenir todos los días. Los plazos se están acortando”.

Noticia en desarrollo