Miguel Pesce criticó a Martín Guzmán: “Tenía pergaminos académicos, pero no experiencia”

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, valoró este viernes el perfil de Silvina Batakis como ministra de Economía, consideró que podrá articular medidas, y la diferenció por completo de su antecesor. “ Martín Guzmán es un hombre con pergaminos académicos, pero no tenía experiencia en la gestión pública ”, afirmó

Pesce destacó a la nueva funcionaria elegida por Alberto Fernández para conducir el Palacio de Hacienda y le rescató cualidades que el saliente ministro -con quien se le atribuyeron diferencias-, carecía. Así, señaló que Batakis “tiene una larga experiencia” en el Estado y ponderó que ha atravesado también “situaciones complejas” como titular de la cartera económica en la provincia de Buenos Aires.

Además, reconoció que lo sorprendió la renuncia de Guzmán el sábado 2 de julio por la tarde y recordó que había estado trabajando hasta la medianoche del viernes. “Estuvo trabajando para la colocación de títulos que se dio esa semana, que funcionó, y el cierre del primer semestre del acuerdo con el Fondo”, añadió.

A Guzmán y Pesce se le atribuyeron diferencias en la gestión de la política pública. LA NACION

El titular del Banco Central señaló, en declaraciones a TN, que no había notado “ningún indicio” de que Guzmán pudiera renunciar. No obstante, opinó que “seguramente” su dimisión había sido premeditada por la extensión del texto de su renuncia. Y deslizó una observación crítica por su contenido.

“Son varias páginas en las que hace un autoelogio de su gestión”, señaló Pesce. Y agregó: “ Hay un párrafo donde el expresa que la razón de su renuncia es que buscaba más poder dentro del Gobierno ”. Hace referencia al momento en el que Guzmán señala que quien lo reemplace tenga “el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica”.

Pesce consideró que la salida del discípulo de Joseph Stiglitz fue “inesperada” y realizó fuertes reparos a la manera en la que el exministro eligió comunicar su decisión. “Tengo muchos años en la función pública, y nunca se me hubiera ocurrido hacer una cosa así, de ninguna manera, y menos siendo de ministro de Economía”, aseveró. “No sé como adjetivarlo, es algo impensado lo que hizo”, añadió.

“El tipo de cambio funciona para la economía”

El titular del Banco Central defendió el tipo de cambio actual, le restó importancia a la brecha con los mercados paralelos y señaló que hasta el momento no ha recibido quejas de los sectores exportadores respecto de su valor.

“Si uno mira el tipo de cambio real multilateral, no hay atraso. Estamos más o menos en los niveles de marzo de 2016, y no tengo reclamos de los sectores exportadores de que haya atraso cambiario”, consignó. Pesce destacó que, a su vez, las exportaciones crecen al 30% interanual.

“Este tipo de cambio funciona para la economía real, para lo que no funciona es para la especulación, pero ese es otro problema”, disparó. En esa línea, sostuvo que el Estado no tiene porqué obedecer “el impulso” de los mercados paralelos que operan con la divisa norteamericana.

Pesce desestimó la importancia del dólar blue e insistió en que es un mercado chico. PATRICIO PIDAL/AFV

“ El dólar ilegal mueve entre US$1 y US$3 millones, el contado con liquidación mueve US$60 millones, y el mercado oficial de cambios mueve US$1000 millones diarios. La mayoría de las transaccione se hace a ese tipo de cambio y no hay ningún reclamo de quienes producen para que haya un cambio”, apuntó.

El jefe del BCRA admitió que existe “un problema de confianza”, sostuvo que la dolarización en el país es un problema a resolver, y consignó que “hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior”. Rescató en ese sentido el diagnóstico de Cristina Kirchner sobre el problema de la economía bimonetaria y consideró que para revertirlo es necesario fomentar el desarrollo del mercado de capitales.

“La guerra en Ucrania aumentó los precios de los combustibles. La Argentina importó US$1600 millones en mayo, US$2000 en junio, y creemos que van a ser US$2000 en julio, pero en agosto pensamos que las importaciones vuelven a los niveles previos del orden de los US$900 millones”, analizó.

Sin riesgo de hiperinflación

“No están dadas las condiciones para un proceso hiperinflacionario”, respondió Pesce al ser consultado sobre la posibilidad que el incremento de precios pudiera salirse de control. “El tipo de cambio es competitivo, no hay ninguna razón para que acompañe a los del mercado paralelo”, indicó.

El jefe del BCRA consideró que el crecimiento del país no coincide con un riesgo de hiperinflación. Ignacio Sanchez

Para Pesce, el país está “con un nivel de exportación alto”. Señaló además que el volumen de ventas al exterior fue de US$78.000 millones el año pasado este año y estimó que este año estará cerca de los US$90.000 millones . Sin embargo, lamentó que las importaciones de combustibles se incrementaron 200% más que en 2021. “Estamos importando US$8000 millones, y US$2000 son de energía”, expuso.

Y amplió: “Cuando la Argentina supere la restricción energética, que lo puede hacer por Vaca Muerta, va a estar por importando US$6000, son US$ 72.000 millones al año. Con US$ 90.000 millones de exportaciones, no tendría problemas de balanza de pagos”.