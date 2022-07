Habló la madre de la joven que murió en la persecución de la Panamericana y contó que su hija la llamó llorando: “Se quiso bajar del auto y no se lo permitieron”

Durante la mañana de este viernes, la peor sospecha de Daniela se confirmó: Malena, su hija de 21 años, es una de las tres personas que murieron esta madrugada al incrustarse el auto en el que escapaban de la Policía bajo un camión estacionado sobre la autopista Panamericana.

En diálogo con los medios, la mujer contó que la joven había aceptado salir con un chico al que acababa de conocer y que todo se desarrollaba con normalidad hasta que recibió el desesperado mensaje de su hija cerca de las 4.30. También afirmó ignorar quiénes eran los ocupantes del Volkswagen Vento en el que viajaba Malena, a quien dijo que no la dejaban bajarse del vehículo.

“Mi hija es la primera vez que conoce a este chico. Aceptó su invitación y se fueron a tomar algo a San Miguel, pero nosotros somos de San Fernando”, relató Daniela y agregó: “Más tarde le escribí y ella me dijo que estaba bien. Le pregunté cómo había llegado, porque siempre tuvimos buena información. Hablábamos, nos contábamos todo”.

No obstante, señaló que horas después la situación dio un giro inesperado: “Tipo 4.33 de la mañana me manda un mensaje en el que me dice: ‘Mamá, estoy llorando, nos está persiguiendo la Policía’. Luego me marca la ubicación, que es en este lugar... justo en el peaje. Por eso yo vengo”.

Y tras ello reveló: “Por lo que tengo entendido y muestran las cámaras, mi hija venía de acompañante y se quiso bajar del auto, pero las personas [con las que viajaba] no se lo permitieron. Al chico [con el que salió] lo conocía hacía poquito, haría cuestión de dos días que venían hablando por las redes. Desconozco quiénes eran los demás, pensé que ella estaba solo con él”.

La madre de la joven que murió en la persecución de Panamericana pidió justicia y dejó un desgarrador mensaje

A continuación, la mujer recordó a Malena como “una chica de bien y su única hija”. “Era todo para mí y la verdad es que el único mensaje que puedo dejar para todas las mamás es que tengan buen diálogo con sus hijas y que estas chicas no acepten invitaciones. Por más que tengan 20 o 30 años, uno nunca sabe con quién van a juntarse”, afirmó.

Por último, pidió por el veloz avance de la investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente. “Lo único que quiero es justicia y que se investigue cómo fue la persecución, porque también se habló de que se le pegó un tiro al auto en la rueda”, expresó.

“El auto se lo robaron a mi papá”

Otro de los testimonios recogidos por los medios esta mañana en el lugar del siniestro fue el de Sebastián, quien aseguró que el Vento en el que escapaban los tres jóvenes fallecidos y el cuarto que resultó gravemente herido se lo robaron a su padre días atrás.

“El auto se lo robaron a mi papá a punta de pistola el sábado a la noche, cerca de las 20.30. Fue en Escobar, donde se le cruzaron de frente, lo encañonaron, lo maltrataron y lo dejaron a pie”, aseguró.

El hombre detalló que el vehículo que quedó incrustado bajo un camión “tiene la patente adulterada de otro Vento de la ciudad de San Isidro”. “Se lo llevaron el sábado y empezaron a cometer ilícitos. Encima el auto tenía toda la documentación arriba, como la tenemos todos”, agregó.

Siempre según el relato de Sebastián, el raid delictivo de los delincuentes incluyó el robo de una camioneta Toyota Hilux a un chico de Pilar, que actualmente es buscada por la Policía. “Por lo que tengo entendido es una banda y son todos varones. Por lo que me dicen, la chica no tenía nada que ver”, indicó, aunque dijo no tener la certeza de si quienes chocaron el auto este viernes integraban el mismo grupo que asaltó a su padre. “Lo que él me dijo es que eran todos jóvenes”, se limitó a comentar a ese respecto.

Persecución y tiroteo en Panamericana: tres muertos

Lo que se sabe hasta el momento

Por ahora, fuentes policiales confirmaron que la fatal persecución de esta madrugada se inició cuando, en Bancalari, se trató de identificar al auto en cuestión, pero el conductor “hizo caso omiso y se fugó” con Malena y otros dos ocupantes a bordo. Esto derivó en un operativo que comenzó por colectora y luego se trasladó a la autopista Panamericana, donde a la altura de Henry Ford el joven perdió el control “por circunstancias a establecer” e impactó contra el camión.

Se detalló que el único sobreviviente fue un menor de 16 años al que el personal de emergencias trasladó al hospital de Pacheco, donde permanece entubado y su estado es reservado. Por otra parte, los voceros consignaron que el conductor “podría llegar a ser un joven de 25 años de apellido Galván conocido como ‘el gordo’ quien tiene antecedentes penales.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Don Torcuato e interviene el doctor Cosme Iribarren, quien estuvo presente en la escena y ordenó las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.