El presidente Javier Milei anticipó este martes el dato de la inflación para el mes de febrero, que anunciará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) esta tarde, y habló del futuro de la dolarización, uno de sus principales ejes de campaña. “Siempre fue una competencia de monedas, la solución es que los argentinos elijan el dólar”, sostuvo el mandatario.

Sobre el índice de precios al consumidor, que el Gobierno estima que seguirá en desaceleración, el mandatario aseguró que gracias a “un programa de estabilización muy duro que terminó con la emisión monetaria”, dejaron de crecer los precios. “Parece que la inflación está debajo del 15%”, indicó el libertario en una entrevista para Crónica TV y subrayó: “Es un numerazo”.

“Veníamos al 7500% de inflación anual, nos dejaron plantada una híper de 17000%. Y terminó en 25% [en diciembre]. Si [al 15% de inflación esperada para febrero] le restás el arrastre estadístico y le bajás la suba de prepagas y tarifas, que son una vez para siempre, le tenés que restar cinco puntos, y con eso vamos a estar hablando de una inflación de un dígito”, agregó sobre sus expectativas a horas de que el Indec informe el dato.

Con respecto a la dolarización, una de sus principales promesas durante la carrera hacia la Casa Rosada, Milei habló de “una competencia de monedas” en lugar de una imposición a la moneda estadounidense. “La solución es que los argentinos elijan el dólar”, agregó en ese sentido. “Si sos un petrolero, probablemente tu moneda va a ser el West Texas Intermediate (WTI); si estuvieras en el mercado del gas, tu moneda sería el BTU; si trabajás en el campo, seguramente tu moneda sea el precio de la soja de Chicago”, explicó para argumentar su postura.

“El modelo de la competencia de monedas es como si tuvieras una canasta de monedas pero los ponderadores los determina la gente con las monedas que elige. Si tenés que hacer transacciones con Europa, seguramente elijas el euro”, indicó.

No es la primera vez que el mandatario se expresa a favor de la libre flotación de monedas en lugar de una dolarización. Días previos a su discurso en la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias, había calificado de “hilo acertado” el posteo de un usuario que marcaba que el Gobierno busca “la libre competencia de monedas que tiene una primera etapa con el peso conviviendo con las otras monedas no domésticas”.

Milei ya anticipó en numerosas entrevistas que es probable que el Gobierno libere el cepo cambiario a mitad de año. Con respecto a este tema, este martes explicó por qué no se puede hacer ahora. “Todavía no están dadas las condiciones, si bien hay economistas que consideran que se puede abrir. No queda claro que si yo abro el cepo, no va a haber una corrida”, indicó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

“En base a hoy, la posibilidad [de una corrida] es 50%. Hoy el Banco Central bajó la tasa de interés. Hay un 5% menos de crecimiento de la cantidad de dinero. En cuanto podamos terminar de limpiar el BCRA y podamos abrir la economía, podremos liberar el cepo. No voy a abrir el cepo hasta tener seguridad de que no me como un descalabro monetario”, agregó en ese sentido.

Al ser consultado por la tardanza de los resultados positivos para la Argentina a raíz de estas políticas, el Presidente aclaró que el crecimiento económico “se mide en períodos muy grandes” y por eso es una medición a largo plazo.

“Si la Argentina hace lo que corresponde, en 20 años seremos un país desarrollado. Y ya dije que dos tercios de esa mejora se lograría en 10,12 o 15 años. Cuando llegamos enviamos el DNU y la Ley Bases que son 1000 reformas, algo que no hizo nadie, y eso nos subía 90 puestos en libertad económica. Eso significa que la Argentina se podía parecer a Alemania en 20 años”, continuó Milei.

Tras ello, apuntó contra quienes votaron en contra de la ley ómnibus: “Como la miserabilidad de la casta política no está dispuesta a resignar privilegios, la empezaron a desguazar y por eso retiré la ley. Y ahora van a querer voltear el DNU 70, porque quiere tres cosas: más libertad, mercado más competitivo y terminar con el robo de la política. Pero la política no quiere dejar de robar”.

En otro tramo de la entrevista, habló del apoyo por parte de la población a las reformas que impulsa el Gobierno. “El mapa de actividad está todo rojo. El 70% tiene en claro que estamos mal. Pero cuando mirás la expectativa de acá a seis meses, el 40% de los argentinos [piensa que la Argentina mejorará]. Después del discurso, ahora pasó al 47% [de apoyo]. Los argentinos empezaron a ver el esfuerzo que estamos haciendo”, sostuvo.

En medio de la ola de violencia en Rosario, Milei confirmó en la entrevista que junto a su ministro de Defensa, Luis Petri, tienen pensado girar al Congreso un proyecto que les permita “tomar acciones adicionales” a las tropas que ahora por legislación no pueden intervenir en las cuestiones domésticas.

“Nosotros estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, aseguró, e incluso reveló: “Es algo que estuvimos discutiendo hoy en el Gabinete, lo que pasa es que Petri trajo la ley y Patricia [Bullrich] estaba en el avión. Me pareció imprudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”.

Con esto se refirió a que todavía su ministra de Seguridad no había desembarcado en territorio porteño, después de pasar la noche en Rosario, adonde fue ayer a presentar 450 nuevos efectivos de las fuerzas federales que actuarán en la ciudad, tras cuatro crímenes -de dos colectiveros, un taxista y un playero- que paralizaron las calles.

Luego, el Presidente marcó que esta modificación no implicará que de ahora en más los agentes de las Fuerzas Armadas puedan disparar, sino que aclaró: “Quiere decir que van a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Está reglamentada la forma en la cual tomás acciones, no es cualquier forma, está determinado el formato”.

De momento, las Fuerzas Armadas solo están habilitadas en Rosario para llevar adelante cuestiones logísticas. Petri estuvo ahí ayer para ratificar esa cuestión -de que iban a trabajar en el transporte estratégico y táctico, con las compañías de ingenieros y con los elementos de comunicaciones- y después volvió a la Capital para organizar el envío.

