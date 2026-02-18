Milei avaló una ola de ataques de tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate

El presidente Javier Milei avaló hoy una ola de ataques de los tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, luego de que el fabricante de neumáticos confirmara que cerrará la planta de San Fernando y despedirá a más de 900 operarios.

La decisión se conoció mientras el Gobierno buscaba sortear los obstáculos para avanzar en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma laboral, que ya recibió la media sanción en el Senado. Apenas se oficializó el cierre de la empresa de neumáticos, Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los principales propagandistas del Gobierno y un militante cercano a Santiago Caputo, asesor presidencial, activó un bombardeo de tuits contra Madanes Quintanilla, quien también preside Aluar, el único productor de aluminio del país.

En un intento de defender el modelo de apertura económica indiscriminada de Milei, Parisini, uno de los dueños del canal de streaming Carajo, arremetió contra Madanes: dijo que el empresario -un peso pesado en el denominado “círculo rojo”- era un “fan” de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio interior, “un amante de los gobiernos kirchneristas” y un “defensor del cepo cambiario ad infinitum”.

“Escuelita Guillote Moreno. Este señor Javier Madanes (dueño de FATE) millonario a costa del zoológico que los kukas le cerraron con los argentinos adentro para que él se haga millonario mientras dejaban 7 de cada 10 chicos pobres, acá pidiendo cepo infinito en pleno 2025″, escribió “Gordo Dan”, al replicar una entrevista que concedió el dueño de Fate en la que opinaba que el país no podía “funcionar sin control de capitales”.

En otro mensaje, Parisini dijo que, en los gobiernos del kirchnerismo, Madanes “multiplicó varias veces su patrimonio gracias a cuantiosos subsidios y créditos blandos para la expansión de Aluar”. Furioso, lo acusó de haber aportado fondos a la campaña de Alberto Fernández. “Hoy declara la ‘quiebra’ porque se abrieron las importaciones. ¿Podés creer?“, agitó.

Otros referentes de las milicias digitales de Milei, como @TommyShelby_30, @BetoMendeleiev_, @Mialygosa o la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), también salieron a instalar la tesis de que Madanes Quintanilla sería el principal responsable por el cierre de la planta. La mayoría de ellos apeló a un argumento similar: la “casta” empresarial no está dispuesta a competir y presionan al Gobierno para mantener la ayuda o “prebendas” del Estado. “Mamdanes, dueño de FATE, no es un empresario, es un delincuente que se hizo rico robando a los argentinos con ayuda de gobiernos kirchneristas. Subsidiado por el Estado, y beneficiado por el cierre de importaciones vendía neumáticos 3 veces más que los países vecinos”, lanzó @ElTrumpista, uno de los usuarios más replicados por Milei.En cambio, desde la empresa Fate arguyen que se vieron afectados por un extenso conflicto gremial, la apertura comercial que dispuso Milei y la caída de la demanda local. En la Casa Rosada niegan que haya una crisis industrial y machacan con que los empresarios deben bajar los costos y competir. No obstante, en los últimos meses, al menos 10 empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales, según consignó LA NACION. A Madanes Quintanilla lo acusaron de tener presuntos vínculos con el kirchnerismo. Además, le enrostraron que, en 2019, había declarado un patrimonio de 600 millones de dólares. “Amante de los gobiernos peronistas, fan de Moreno y pro cepo cambiario. Pero ‘fundió’ porque abrieron las importaciones”, señaló @BetoMendeleiev_, en uno de los mensajes que retuiteó Milei.De la misma manera que decidió subirse a la pelea con el CEO y dueño de Techint, Paolo Rocca, por la compra de tubos de acero a una firma de origen indio para ser usados en el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, Milei vuelve a confrontar con uno de los empresarios más importantes del país para defender su modelo económico.Madanes, de 72 años, es uno de los integrantes más influyentes del establishment o el círculo rojo. Su fortuna llegaba a US$ 1.500 millones en 2024, según declaró en la revista Forbes. A raíz del conflicto con Rocca, a quien apodó “Don Chatarrín” y llegó a acusar de haber participado de un supuesto plan para “terminar” con el Gobierno de LLA, el Presidente retomó su batalla contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó hace tres semanas desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest.

Hoy, tras el cierre de Fate, Milei escribió un tuit sugestivo, con el que pareció insistir en que piensa que el “círculo rojo” busca desgastarlo para frenar sus reformas: “¿Conspiranoico yo? Fin”, ironizó.

Entre tanto, el Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por el anuncio del cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos. Fue después de que se realizara una reunión de conciliación entre las partes en el Ministerio de Capital Humano.

En medio de esa negociación que encaró Julio Cordero, secretario de Trabajo de Milei, los voceros libertarios en el mundillo digital apuntaron contra Madanes por el conflictivo cierre de la fábrica de neumáticos en San Fernando. “Los empresaurios que cazaron décadas en el zoológico, entongados con el Estado le han robado a los argentinos. Hicieron fortunas con el proteccionismo. Esos son los que los kukas defienden. Basta de abusar a los argentinos”, señaló Lemoine, quien se hizo eco de las declaraciones de Carlos Ruckauf, exvicepresidente y exgobernador bonaerense, quien defiende a ultranza las políticas del Gobierno y no disimula su simpatía política por Milei.

En diálogo con La Nación +, Ruckauf tildó de siniestro a Madanes Quintanilla y lo acusó de “estar apretando al Gobierno, echando trabajadores”. En mayo de 2024, Madanes había explicado sus reparos frente al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por Milei. “Escucho críticas por el monto, pero no he escuchado demasiadas observaciones con respecto a la equidad. A veces siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional. Esto viene desde hace años. Muchas veces se identifica al capital nacional como algo abusivo, codicioso”, puntualizó.