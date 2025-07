Milei cerró el pacto con Pro para confluir en Buenos Aires y hay gestiones para evitar fugas

Al filo del cierre del plazo legal para la inscripción de alianzas, las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) y de Pro ultiman la negociación para sellar un acuerdo para confluir en las próximas legislativas bonaerenses y se alistan para escenificar mañana el apretón de manos durante una conferencia de prensa.

Si bien la mayoría de los intendentes y referentes territoriales de Pro formarán parte de la coalición con Javier Milei, que se quedó con el nombre del frente e impondrá el color violeta en las boletas, aún quedan cabos sueltos en las intrincadas tratativas. Es que algunos intendentes macristas, disconformes con los términos de la alianza, contemplan aplicar una estrategia separatista en sus distritos: competir con boleta corta o aliarse con otros espacios opositores a Axel Kicillof, como la UCR o el peronismo no kirchnerista.

Las conversaciones adoptaron un ritmo frenético en las últimas 48 horas, pese a que el pacto para compartir las listas en las elecciones del 7 de septiembre estaba encaminado desde hace semanas. Sebastián Pareja, titular de LLA en Buenos Aires y el principal arquitecto político de los Milei en el distrito, recibió hoy en su estudio jurídico, ubicado en la calle Bartolomé Mitre, a Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, los representantes del partido de Mauricio Macri en las tratativas para llegar a un entendimiento con los libertarios en la provincia. “Está todo cerrado”, afirmó uno de los emisarios de la Casa Rosada que participó de la cumbre en el centro porteño.

Pese a su malestar con un sector de Pro -apuntan contra Jorge Macri y Daniel Angelici-, los acuerdistas Ritondo y Santilli activaron gestiones para evitar fugas. “No hay exclusión ni están vetados, pero sí hay bronca con los de Jorge o ‘el Tano’. No les quieren dar ni un metro y se la van a hacer más difícil”, asegura uno de los interlocutores de Pro con LLA.

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja, tras una reunión en la Casa Rosada Camila Godoy

Después de haber superado una decena de obstáculos, Pareja y Ritondo ya celebran la fumata blanca. Repiten que el pacto está atado y que mañana los apoderados de ambos partidos firmarán ante la Justicia la presentación de un frente electoral conjunto para competir contra el kirchnerismo en la contienda local de septiembre, cuando se elegirán legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Es más: los libertarios confirmaron que realizarán este miércoles una conferencia de prensa en el Hotel Libertador para oficializar la alianza con Pro en el distrito más poblado del país.

La fórmula que utilizarán para confeccionar las nóminas locales en los 135 distritos y la distribución de puestos codiciados en las boletas en las ocho secciones electorales son el secreto mejor guardado en estas horas. Mañana, Ritondo, Santilli y Montenegro juntarán, vía Zoom, a los altos mandos de Pro en Buenos Aires para informarles el resultado de las últimas charlas. Según fuentes macristas, Pro se quedaría con el 20% de las listas de legisladores provinciales. Sería unos seis lugares, la mitad de lo que obtuvo en los comicios de 2021 bajo el formato de JxC. Montenegro podría encabezar la boleta en la quinta sección. En el campamento de LLA aseguran que Diego Valenzuela estaría en condiciones de quedar al tope de postulantes a senadores bonaerenses en la primera sección, donde votan casi cinco millones de ciudadanos. Entre tanto, Santilli se puso a disposición de los libertarios. ¿Le ofrecerán el tercer puesto en la boleta de diputados nacionales que liderará José Luis Espert en octubre?

No obstante, en plena turbulencia en el Congreso por la ofensiva de los gobernadores contra Javier Milei por el reparto de los recursos y la caída de ingresos coparticipables, ninguna discusión sobre el armado electoral entre los articuladores libertarios y sus aliados puede ser un trámite protocolar.

Por caso, aún hay un grupo de intendentes de Pro, sobre todo, aquellos que responden a Jorge Macri y Daniel “Tano” Angelici, como Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), que aún no lograron pactar con los representantes de Milei en sus terruños.

A ellos se suma Diego Reyes (Puan), quien evalúa competir por fuera de Pro y aliarse con María Eugenia Talerico o los peronistas no kirchneristas, como Joaquín de la Torre o Emilio Monzó, que tejen para construir una “tercera vía” junto con radicales. En tanto, Martínez (Pergamino), un dirigente cercano a Angelici, contempla la posibilidad de compartir el frente con los hermanos Passaglia, que jugarán con el espacio Hechos. “Extorsionan para poner un diputado [en las listas]. Estamos bancando y defendiendo a todos. ¿Cuál es la diferencia? Ellos nos hubieran entregado”, despotrica uno de los acuerdistas de Pro. Los principales blancos de los reproches son Jorge Macri y Angelici.

En la mayoría de los casos los puentes aún no están rotos. Por eso, Pareja y Ritondo confían en que evitarán un quiebre. Saben que tendrán tiempo para arrimar posturas hasta el 19 de julio, cuando cierran las listas. Incluso, los libertarios machacan con que no hubo una instrucción del Presidente o de Karina Milei para competir contra los intendentes referenciados en los Macri. En un sector de Pro sospechan que tarde o temprano habrá conflictos en esos distritos.

De hecho, esta tarde se produjo un acercamiento entre Soledad Martínez (Vicente López) y Luis Palomino, exfuncionario del Ministerio de Capital Humano y lugarteniente de LLA en el distrito macrista de la primera sección electoral.

El encuentro vespertino entre Martínez, vice titular de Pro, y Palomino, un hombre del riñón de Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Cambiemos, transcurrió en un buen clima. Ambos ratificaron su intención de lograr un consenso. En la previa primaba la desconfianza. Es más: los armadores de Milei amagan con exigir más del 50% de la lista de concejales, reclamar designaciones en la estructura de poder municipal, como el Defensor del Pueblo, y discutir la agenda legislativa para influir en el rumbo de la gestión.

En tanto, Martínez apelaba a un tono conciliador. Después de que la UCR definiera que presentara una alternativa a Kicillof y a Milei en la provincia, ella deberá hacer equilibrio para preservar el vínculo con los radicales en su terruño.

Fuentes de Pro aseguran que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no interfirió en las conversaciones. Es decir, que no objetó el eventual entendimiento en Vicente López y que no puso trabas en Junín o 9 de Julio, donde Petrecca y Gentile chocan con los lugartenientes de los Milei. “Tenemos autonomía para negociar”, dicen en el seno de ese grupo.

El propio Mauricio Macri, pese a que desconfiaba de las intenciones de los operadores de LLA, se interiorizó sobre los cortocircuitos en los municipios gestionados por los amarillos y se mostró propicio a que haya un pacto con los libertarios. “Traten de arreglar”, es la recomendación que le llegó a uno de los jefes municipales.

El objetivo de máxima de Ritondo es que el acuerdo con LLA sea aprobado por unanimidad en la mesa ejecutiva del partido en Buenos Aires. Sin embargo, no depende del aval de los representantes de Jorge Macri para finiquitar el trato, ya que sus socios en el ala acuerdista -Santilli, Montenegro y Néstor Grindetti- controlan la mayoría del órgano partidario.

“Se va a cumplir con la formalidad de anotar el frente con LLA, pero de acá al cierre de listas del 19 hay tiempo para analizar distrito por distrito”, señala uno de los leales a Jorge Macri en Buenos Aires. El viernes, la Asamblea Partidaria le había dado luz verde para conformar un frente antikirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Los díscolos exigieron que no se especificara en el acto con qué espacios opositores, para garantizarse una vía de escape en caso de que el diálogo con los violetas se torne inviable.

Pareja y Ritondo, a cargo de negociar el acuerdo entre Pro y LLA en Buenos Aires

Uno de los escenarios donde hay más tensión es Puan, donde gobierna Reyes, un dirigente de Pro que se mueve con autonomía en el macrismo, sin una terminal clara. “Hoy no hay acuerdo y creemos que tampoco habrá. Vamos a priorizar nuestra gestión y estamos preparados para competir con LLA”, señalan cerca de Reyes. El intendente se reunió con los enviados de Pareja, pero comprendió que los libertarios preferían competir en soledad. A los suyos les comentó que las condiciones que le quisieron imponer para la distribución de lugares en las nóminas eran inaceptables. Y no estaba dispuesto a cogobernar la segunda mitad de su mandato con los dirigentes que reclutó Milei en Puan.