La Libertad Avanza y Pro irán juntos en la provincia, pero el macrismo podría partirse

El nuevo mapa político de la oposición al peronismo en la provincia de Buenos Aires, principal reducto de poder de Cristina Kirchner, terminará de reconfigurarse el próximo miércoles, cuando cierre el plazo para la inscripción de alianzas electorales con vistas a las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Mientras el Partido Justicialista (PJ) llegó a un acuerdo para que Axel Kicillof y La Cámpora vayan en listas conjuntas, los principales espacios opositores al kirchnerismo negocian a varias bandas para definir su oferta electoral. La Libertad Avanza (LLA), la fuerza que tiene al presidente Javier Milei como actor central, se encamina a rubricar su acuerdo para compartir con Pro, que lidera Mauricio Macri, las listas a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. No obstante, en las últimas horas tomó fuerza la chance de que varios intendentes del macrismo den el portazo y se escindan del esquema pactado por Cristian Ritondo y Sebastián Pareja y compitan en sus territorios con otros aliados locales en las elecciones provinciales. Se trata de Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino) o Diego Reyes (Puan). La mayoría de ellos responde al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien sigue enemistado con Milei después de la batalla electoral en la Capital del 18 de mayo, y Daniel “El Tano” Angelici. Arguyen que aún no tienen precisiones sobre los términos del entendimiento con los libertarios o que no lograron acercar posiciones en la discusión sobre la conformación de las nóminas con los representantes de Milei en sus municipios. “Todos tienen posibilidades, pero si alguno no quiere ir con La Libertad Avanza, da vueltas o extorsiona, que se vaya”, advierten desde la cúpula de Pro en Buenos Aires.

En concreto, Ritondo, en quien Macri delegó la interlocución con los libertarios en el distrito más poblado del país, ya tiene todo acordado con Pareja, el articulador bonaerense de los Milei, para inscribir la alianza ante la Justicia. De hecho, anteayer consiguió el visto bueno de la Asamblea Partidaria de Pro para conformar un frente opositor a Kicillof. Debido a las diferencias internas con un sector del macrismo, no especificaron en el acta con qué partidos debían aliarse. Por lo tanto, los dirigentes locales que opten por buscar otras alternativas para la competencia de septiembre tendrán libertad de acción y no serán sancionados. Eso sí: deberán buscarse un sello, competir con boleta corta o negociar con otros espacios en sus distritos. Por ejemplo, Martínez (Pergamino), un hombre del riñón de Angelici, explora la chance de un trato con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, referentes de San Nicolás, cabecera de la segunda sección electoral. Entre tanto, Petrecca (Junín) no descarta la posibilidad de reeditar la fórmula de Juntos por el Cambio y cerrar filas con intendentes radicales de la cuarta sección o acercarse al espacio alternativo a Kicillof y Milei que edifican los jefes municipales Guillermo Britos, Fernando Gray o Julio Zamora. Con las tratativas estancadas en su terruño, Reyes (Puan) también se encargó de encontrar otro sello para competir con una lista propia y asegurar su gobernabilidad en caso de que no haya fumata blanca con LLA.

Karina Milei recibió a Santilli, Ritondo y Montenegro, con Lule Menem y Pareja

Los díscolos se quejan de que el criterio que fijaron Ritondo y Pareja para consensuar la conformación de las listas no baja a los territorios. En otras palabras, no encuentran en los delegados de LLA en sus fincas la disposición para pactar la cantidad de lugares en las nóminas de concejales. Los intendentes de Pro no solo quieren tener la lapicera, sino que procuran ostentar un poder de veto sobre los eventuales nombres que acercan los libertarios. Temen que se infiltren dirigentes que solían comulgar con el kirchnerismo o que podrían ponerle obstáculos en las votaciones en el Concejo Deliberante. Dadas las características de la elección -el desdoblamiento fortalece a los jefes municipales, ya que controlan el territorio-, confían en su poder de fuego y están dispuestos a medirse con los libertarios, que carecen de un andamiaje sólido o dependen de la competitividad del sello de Milei.

“Pareciera que hablamos en distintos idiomas. Por ahora no hay posibilidades de acordar”, dice uno de los intendentes del macrismo que amaga con tomar distancia del acuerdo con LLA. Por ahora, jugarán al póker y dilatarán las definiciones hasta el martes o miércoles, al filo del cierre del plazo legal para inscribir las alianzas. Por estas horas, insisten en que todas las opciones siguen abiertas, por más que el plan orgánico sea pactar con LLA. En distritos donde Pro no gobierna, como Lanús o Quilmes, también hay diferencias con los centinelas de los violetas que conduce Pareja o los representantes de las “fuerzas del cielo”, la agrupación militante que responde a Santiago Caputo.

Pablo Domenichini y Miguel Fernández, conductores de la UCR de la provincia de Buenos Aires

En cambio, los lugartenientes de Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, se despegan del juego incierto del macrismo duro. Es más, dan por hecho que el pacto con Milei no se caerá y la mayoría de los referentes territoriales de Pro en la provincia confluirán con los libertarios en los 135 municipios que se reparten en las ocho secciones electorales. “No podemos permitir que las sociedades de Macri, como Angelici o Jorge, nos terminen complicando. Exigen tener legisladores, pero les pedimos que esperen”, aseguran los acuerdistas. En el grupo de Ritondo, Santilli y Montenegro sospechan que Jorge Macri y Angelici presionan para conseguir lugares expectantes en las listas de diputados o senadores provinciales, pero arguyen que deben priorizar a los distritos con más relevantes de Pro, como General Pueyrredón o Zárate, en la negociación con LLA.

Facundo Manes, durante la presentación de su espacio en Tigre

Mientras tanto, las autoridades de la UCR de la provincia de Buenos Aires se alistan para reunirse el próximo martes con el objetivo de definir la estrategia electoral. Dado que la conducción está dividida entre las vertientes de Miguel Fernández y Pablo Domenichini, cercano a Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, es una incógnita cuál será posición que fije el radicalismo. Mientras que la rama interna que lidera Maximiliano Abad empuja por abrir una conversación para confluir con LLA y Pro en un frente anti-kirchnerista, con el argumento de que la UCR podría pagar un costo alto al dividir el voto opositor al peronismo, intendentes y alfiles del centenario partido analizan sumarse a un esquema de centro, motorizado por Emilio Monzó, que intenta aglutinar al GEN, el socialismo y la Coalición Cívica, para presentar una alternativa a Milei y al kirchnerismo. ¿Habrá libertad de acción o se impondrá la idea de apostar por una tercera vía?

Críticos del pacto entre Pro y LLA, los hermanos Passaglia, referentes de San Nicolás, lanzaron “Hechos“ para competir contra Axel Kicillof y Milei. Apuestan a exhibir una renovación dirigencia y podrían incorporar al macrista Martínez (Pergamino).

Por su parte, Facundo Manes y Juan Schiaretti intensifican sus charlas con Zamora (Tigre) y representantes del radicalismo bonaerense para plantar un espacio provincial opositor a Kicillof y LLA que tengan proyección a nivel nacional en octubre.

En el tablero de la oposición también aparece el armado de María Eugenia Talerico, la exvice de la UIF, que inscribiría una alianza con UNIR y el MID. A su vez, Carlos Kikuchi se anotará en la pelea bonaerense con el frente de Unión, Renovación y Fe. Son las fuerzas de libertarios díscolos que se alejaron de Milei cuando pactó con Macri en octubre de 2023, en la antesala del balotaje.