Milei criticó a Darín y dijo que “se quiso hacer el nacional y popular” hablando de empanadas

Tras la polémica desatada por las declaraciones de Ricardo Darín sobre el costo de una docena de empanadas en la Argentina, que cosecharon todo tipo de críticas por parte del oficialismo, el presidente Javier Milei apuntó en duros términos contra el reconocido actor de El Eternauta y lo calificó de “ignorante y operador berreta”.

La embestida hacia el protagonista de Relatos Salvajes se produjo de forma inesperada durante una entrevista, mientras el mandatario ponía en jaque todas las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner en torno a la actual gestión de Gobierno.

“Para comprender la naturaleza de los defaults tenés que saber de economía, finanzas, dinámica… ciertos conocimientos sofisticados. La reflexión que pueda hacer una mujer que no puede sumar con un ábaco y no puede hacer un cero con un vaso y que ha sido responsable de un desastre económico en sus dos gobiernos y el del títere, no es una opinión calificada”, sentenció el mandatario, en diálogo con el canal de streming Neura.

Y en una suerte de paralelismo con la exvicepresidenta Milei cargó contra Darín. “Es como Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular, y terminó siendo un ignorante y un operador berreta”, arremetió el mandatario, en línea con los recientes dichos de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien llegó a decir a principio de semana que la opinión del actor le provocó “vergüencita ajena”.

El mensaje de X de Javier Milei

El cruce con el ministro Caputo

“Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”, condenó Caputo a Darín, desestimando así la cifra de $48.000 por una docena de empanadas, mencionada previamente por el actor en la mesa de Mirtha Legrand, donde expresó su preocupación por los precios de los alimentos mientras el Gobierno implementa medidas económicas del Gobierno “para sacar los dólares de debajo del colchón”.

“Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito”, señaló con ironía Caputo días atrás. Y luego remarcó: “Es como si mañana vas a Porsche y le decís a Mirtha: ‘Los autos salen US$200.000’”.

Por su parte, Milei no solo retomó en la entrevista con Neura la controversia por los dichos del intérprete de Nueve Reinas, sino que también compartió por redes sociales una “reflexión semanal” en la que incluyó una chicana dirigida al actor.

“Si todo el debate público actual gira en torno a mis modos, las peleas en X del Gordo Dan y Dalma Maradona sobre la visión de Dieguito Fernando y las empanadas de sapo de Ricardito, a la luz del quilombo que heredamos, todo esto indica que vamos muy bien. TMAP (Todo marcha de acuerdo al plan)”, aseguró Milei.

El conflicto en el Hospital Garrahan

A lo largo de la entrevista con el canal de streaming, el mandatario se refirió también al conflicto del Hospital Garrahan, marcado por el reclamo salarial de sus trabajadores, y acusó al kirchnerismo de “dibujar empleados administrativos que le quitan los recursos al hospital”.

Y tras ello continuó: “Es la situación que generaron los psicópatas kirchneristas. Inventan curros en lugares sensibles y cuando se desactiva el curro, lo acusan de insensible”. Bajo esa misma línea, el mandatario apuntó contra una “politización” del conflicto. “Estamos de acuerdo que es un tema delicado. Y estamos de acuerdo que los recursos son escasos, a pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos mucho más que los comparables. La pregunta es: ¿usted está de acuerdo que haya ñoquis que le filtren los recursos a gente que trabaja, o sea, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, que son los que le quitan los recursos al hospital?“, marcó luego.

Las declaraciones de Milei se dan luego que la Secretaría de Trabajo dictara este jueves la conciliación obligatoria para impedir que continúen las protestas de los médicos residentes. Tras ello, el ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, estableció que aplicará un control biométrico para auditar el presentismo y los horarios de los trabajadores, remarcando que los “ñoquis” no continuarán en el hospital.