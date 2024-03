Escuchar

Javier Milei estimó que para levantar el cepo cambiario se precisan que ingresen al Banco Central “unos 15 millones de dólares” y apuntó a que eso podría ocurrir para mediados de este año. “Si alguien me pone la plata, salimos tres meses antes” , dijo el Presidente durante una entrevista en LN+, y agregó: “Si domamos la inflación y abrimos el cepo, la actividad económica rebota”.

“Quiero estar en el máximo lugar de libertad económica en el mundo; ese es el legado que quiere dejar a los argentinos”, dijo el Presidente.

En el marco de las negociaciones que el Ejecutivo lidera con los gobernadores para reintentar la ley ómnibus en el Congreso e incluso alcanzar la firma del Pacto de Mayo, Milei analizó este lunes cuándo podría darse la liberación del cepo cambiario. “Si miro la base monetaria a lo largo del siglo XXI, en promedio da cerca del 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI ); hoy, ese número [en la Argentina] es el 2,6%, es decir, estoy desmonetizado”, comenzó.

Y sumó: “Además, si miro el crédito al sector privado no financiero en cualquier país de la región está por encima del 70%; nosotros tenemos 4 por ciento, un desastre; y tenemos depósitos en 12 o 14 por ciento del PBI”. “Como estoy muy desmonetizado, hay economistas que consideran que yo hoy puedo abrir [el cepo] y es cierto, pero ojo: abrir implica que tengo que dejar de emitir [pesos], y si dejo de emitir tengo que hacer la tasa de los pases 0; ese switch de portafolio me puede generar una corrida ”, se explayó el Presidente.

“Es cierto que si lo mirás frío podríamos abrir, pero la base monetaria amplia son 12 puntos del PBI, entonces no sobra mucho, ¿quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo?”, reforzó.

Milei aseguró que prefiere ir “sobre seguro, como dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), y apuntarle a mitad de año” a levantar el cepo. “Si viene alguien y me pone 15 millones, abro mañana y la economía despega”, aseveró, aunque destacó que por ahora seguirá “con este mecanismo del saneamiento del Banco Central”. “Tarda un poco más en salir la economía, pero pisamos sobre seguro. Cuando se abre el cepo te rebota la actividad económica. Abrir hoy es riesgoso”, indicó el mandatario.

Las reservas del Banco Central

En lo que va de marzo, el Banco Central adquirió US$934 millones en (un promedio de US$187 millones por rueda) y US$9459 millones desde el cambio de Gobierno, algo que le permitió pasar de una posición muy negativa de reservas netas o propias (de -US$11.200 millones cuando asumió) a otra que, aunque se mantiene negativa en unos US$3200 millones, es bastante más tranquilizadora, ya que en unas semanas comienza la que se considera “temporada alta” de la oferta exportadora, por las liquidaciones relacionadas con la nueva cosecha.

LA NACION