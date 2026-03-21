Orbán recibió a Milei en un foro ultraderechista: “Javier es una estrella mundial de los valores occidentales”

El presidente Javier Milei se encuentra en Budapest para su intervención en la cumbre de la organización conservadora CPAC, donde exponen distintos referentes mundiales de la ultraderecha. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abrió el evento con un discurso donde elogió a Milei y lo llamó “una estrella mundial de los valores occidentales”.

Orbán inauguró la sesión del organismo poniendo un foco en el antiwokismo y aseguró que existe una “lucha por el alma del mundo occidental”. El referente europeo de la ultraderecha afirmó que “la censura progresista terminó” y mencionó que ese cambio global se debió a la influencia de Donald Trump. El líder húngaro calificó la situación actual como un fuerte reajuste político y atacó contra conceptos como la “propaganda de género”.

Javier Milei y Viktor Orbán mantuvieron reuniones bilaterales en la previa de la CPAC.

Orbán recibió cálidamente a Milei y lo destacó como uno de los principales referentes de la batalla cultural internacional. “Aquí está, y estará, nuestro amigo Javier Milei. Le damos la bienvenida a Budapest”. Justificó su importancia como figura de la derecha internacional con su posicionamiento de la política exterior: “Hoy en día, Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha y Javier, como verán, es una estrella mundial de los valores occidentales”.

Antes del evento, el Presidente mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro en el monasterio Carmelita de Buda, donde estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Orbán incluso compartió postales del encuentro en sus redes sociales con la siguiente mención: “¡Bienvenido, presidente Javier Milei, a Budapest!”.

Durante su alocución, el líder húngaro apuntó como es habitual contra la Unión Europea y se refirió a las próximas elecciones locales: “¡Ganaremos en abril! ¡El futuro de Hungría lo decidirán los húngaros, no Bruselas!“.

El mandatario argentino también se reunió este sábado con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Durante el encuentro, posaron frente a la prensa y Milei recibió una estatuilla de porcelana con la figura de un león, como presente de la administración anfitriona.

El encuentro entre Milei y su par húngaro.

Este viaje es el cuarto destino internacional de Milei en el transcurso de poco más de una semana, ya que estuvo recientemente en Estados Unidos, Chile y España. El Presidente partió a la capital húngara el viernes, luego de una actividad en Tucumán por el denominado Tour de la Gratitud, evento orientado a retribuir el apoyo de los ciudadanos en las elecciones de medio término pasadas.

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