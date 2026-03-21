Se conocieron videos de periodistas y exjugadores que promocionaron el instituto cripto de Marcelo Novelli

En medio del escándalo por los vínculos y transacciones entre Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, se conocieron este viernes videos de figuras del mundo del fútbol promocionando N&W Proffesional Traders, la plataforma de el trader y su socio, Jeremías Walsh. Entre los personajes involucrados aparecen el exjugador Oscar Ruggeri y el periodista Marcelo Benedetto.

En una de las filmaciones se lo ve a Ruggeri sentado en un banco junto con Novelli y Walsh en la previa de un partido de la selección argentina. Allí, el exdefensor mundialista se dirigió a los seguidores de la plataforma y les recomendó acudir a los traders en caso de tener dinero ahorrado y querer invertir.

“Llegando al programa me encontré con Jeremías y Mauricio. Hoy estuvimos charlando un poquito de los cursos que están haciendo para enseñarnos a invertir algún dinero que tenemos ahorrado para que nos vaya mejor. Nosotros no lo teníamos cuando éramos muy chicos, pero hoy la tienen por medio de ellos, así que acérquense a estos cursos”, expresó Ruggeri ante la cámara.

Luego, recomendó explícitamente el negocio y aconsejó: “Consulten para que estos chicos les digan qué es lo mejor para su dinerito que tienen guardado”.

Un grupo de exjugadores y periodistas promocionó las plataforma de Novelli

En otro video que trascendió en redes sociales aparece Marcelo Benedetto realizándole una breve entrevista a Novelli en medio del Mundial 2022. A modo de promoción de N&W Proffesional Traders, el periodista le consultó sobre una criptomoneda de la selección argentina y el trader contó una experiencia sobre uno de los partidos de la albiceleste.

“Mi nombre es Mauricio, de N&W Proffesional Traders. Lo que te comentaba era que hay una criptomoneda de la Selección que, mientras pasaban los minutos del partido y la Argentina no metía un gol, bajaba. Eso significaban miles de dólares para la venta. Pero, cuando metió un gol, subió un 10%. Si invertías 10.000 dólares, ganabas mil”, explicó.

En ese momento, Benedetto intervino y exclamó: “O sea que fluctúa de esa manera según el rendimiento de la selección argentina”. “Así es, es un dato para los que nos están siguiendo”, marcó Novelli.

El periodista Marcelo Benedetto, junto con Mauricio Novelli

Sin embargo, los personajes que publicitaron la empresa de trading también excedieron el mundo del fútbol: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -actualmente denunciado por diputados opositores-, dio una charla y la promocionó en redes sociales.

“El lunes 2 de mayo voy a estar dando una masterclass exclusiva para los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica: N&W Proffesional Traders. Visiten su página de Internet para estar en contacto y aprovechar todo su contenido”, dijo.

Asimismo, también se conoció una grabación de Novelli en una reunión en la que enseñaba a sus alumnos a invertir junto con Milei, en la que explicó cómo surgió el instituto y sostuvo que entre los capacitadores se encontraban el ahora presidente y el exdiputado José Luis Espert.

Marcelo Novelli, uno de los apuntados por el caso $LIBRA

La revelación sobre Novelli que dio un giro en el caso $LIBRA

En el caso $LIBRA, mediante el cual el presidente Javier Milei fue denunciado por estafa, Novelli cumple un rol fundamental porque fue el mediador entre el mandatario y Hayden Davis, el trader que lanzó la criptomoneda. Sin embargo, una revelación dio un giro en la investigación: el día que juntó a ambos, Novelli pidió precios de un BMW, dos Rolex y propiedades de lujo.

Ocurrió el 29 de enero de 2025, cuando ingresó a la Casa Rosada junto con su hermana y colaboradora, María Pía Novelli, rumbo a la Secretaría General de Presidencia. Minutos después, el trader contactó por WhatsApp a una concesionaria de autos para preguntar por el costo de un BMW, modelo 240, y dijo que quería pagarlo “en cash”.

En tanto, el viernes pasado también se conoció otro dato que compromete a Milei en la causa. Minutos antes del lanzamiento de $LIBRA, el Presidente interactuó al menos cinco ocasiones desde su teléfono personal con el teléfono de Novelli.