La lista de migrantes que pueden reingresar a EE.UU. tras ser detenidos por el ICE y deportados
Un documento detalla en qué casos un extranjero expulsado puede tener la posibilidad de retornar
Según establece el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en ciertos escenarios los migrantes pueden retornar a Estados Unidos después de haber sido deportados. Para esto, necesitan que una corte de inmigración les conceda la apelación a su expulsión del país norteamericano. Si se cumplen las circunstancias, en general, el país permitirá el regreso.
Quiénes son los migrantes deportados que pueden retornar a EE.UU., según el ICE
De acuerdo con lo que establece un documento de la agencia migratoria con preguntas frecuentes sobre el proceso de expulsión y sus implicaciones, los migrantes que tengan un caso en trámite y se les ordene la deportación pueden apelar.
Aunque la expulsión que solicitó el ICE finalmente se concrete, la apelación ante la corte de inmigración continúa vigente y el proceso judicial se mantiene activo. En ese sentido, el extranjero puede recibir una sentencia favorable.
Si la corte de inmigración que tiene el caso decide conceder la apelación, el inmigrante tiene la posibilidad de retornar a EE.UU. El ICE diferencia los siguientes escenarios bajo esas circunstancias:
- Extranjeros que ya tenían la green card al momento de ser deportados: se reestablece el estatus de residente permanente y el migrante tiene derecho a retornar.
- Inmigrantes deportados que resolvieron su caso desde el extranjero: para garantizar su ingreso, se requiere un fallo de la Junta de Apelaciones de la Corte de Inmigración.
- Migrantes sin residencia permanente con un caso abierto: podrán ingresar sin problemas a EE.UU. si la presencia física es requisito necesario para continuar el trámite de su estatus.
Sobre este último punto se desprende una aclaración: el ICE puede facilitar el regreso de extranjeros que cumplan con estas condiciones si así lo determina la corte.
Esto quiere decir que la autoridad judicial debe emitir un documento en el que establezca la necesidad de que el inmigrante se presente personalmente. Si eso no se da, el ICE expresa que el caso se debe seguir por vía virtual.
El ICE puede negar el reingreso de un deportado por circunstancias extraordinarias
Más allá de las normas expresadas en el documento, la agencia migratoria indica en cada caso que puede impedir el reingreso de un extranjero deportado, con cualquier estatus, bajo ciertas circunstancias.
Estas incluyen situaciones en las que la vuelta de un migrante a EE.UU. represente amenazas graves de seguridad nacional o condiciones adversas de política exterior.
Los deportados que obtuvieron la apelación deben solicitar el reingreso a EE.UU. ante el DHS
Por fuera de los migrantes deportados a los que se les restableció la green card y pueden entrar sin pasos adicionales, hay un proceso que cumplir. Para extranjeros con otros estatus que hayan recibido una apelación favorable para quitar la orden de expulsión, el camino es distinto.
En ese caso, deben solicitar su entrada a EE.UU. al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Para eso, tienen que comunicarse con el equipo de Facilitación de Regreso de la División de Programas de Custodia de Operaciones de Ejecución y Eliminación del ICE.
Pueden hacerlo a través del número de teléfono (888) 351-4024 o mediante correo electrónico a ERO.INFO@ice.dhs.gov. Allí, deben incluir los siguientes datos junto con la solicitud:
- Número de caso del tribunal de apelaciones.
- Número de extranjero.
- Información de contacto detallada.
