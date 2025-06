Misiones: tras ser elegido diputado desde la cárcel, la Justicia ordenó liberar al expolicía Ramón Amarilla

POSADAS.- En una decisión que se esperaba tras el sorprendente tercer puesto en las elecciones a diputados provinciales del domingo pasado en Misiones, la Justicia ordenó la liberación del exsuboficial Ramón Amarilla, que se encontraba preso.

La Justicia dictó la excarcelación y dejó de lado la prisión preventiva, tras un nuevo pedido de su abogado Ramón Grinhauz, que se presentó ante el Tribunal de Casación. Amarilla, junto a otros siete policías, permanecía detenido en la Cárcel de Cerro Azul desde el 19 de septiembre pasado, acusado de sedición.

Le imputaba n a Amarilla integrar un grupo de whatsapp en el que se planeaban protestas salariales con el secuestro autobombas y otros hechos violentos.

Amarilla no integraba dicho grupo, según consta en el expediente, y según declaró a LA NACIÖN. Mantuvo intercambios particulares con el oficial Diego Correa, también detenido y que sí formaba parte del mencionado grupo de whatsapp.

“Tampoco los integrantes del grupo de whatsapp merecen estar detenidos. No se puede poner preso a una persona por un intercambio de mensajes, pero mucho menos a Ramón Amarilla, que tiene una gran carta a su favor: su honestidad”, dijo el abogado de Amarilla, Ramón Grinhauz, en una conferencia de prensa.

Amarilla fue la cara visible de la mayor protesta de estatales en la historia reciente de Misiones, cuando en mayo de 2024 los policías retirados y en actividad protagonizaron un acampe, al que se plegaron docentes, personal de salud y otros.

Fue el mayor desafío al poder hegemónico de Carlos Rovira, que conduce políticamente la provincia hace más de 20 años.

“A mí y a los demás muchachos del grupo Solo Cola, que nunca integré nos metieron presos para meter miedo a los demás policías y acallar protestas y voces disidentes”, dijo Amarilla a LA NACIÓN en un diálogo en Cerro Azul, un día antes de las elecciones. Aseguró, además, que “jamás planearía una acción violenta para reclamar por el salario policial”.

El suboficial Amarilla fue la gran sorpresa de la jornada electoral del domingo e incluso, salió primero, relegando a la Renovación en Posadas, donde el oficialismo invierte millones y millones en recursos y es la ciudad donde más peso tiene el aparato estatal provincial.

Su lista cosechó el 19,12% de los votos, aunque se espera que ese número suba unas décimas tras el escrutinio definitivo. Sebastián Macías sacó 28,6% con todo el apoyo estatal y Diego Hartfield, de LLA-Misiones, salió tercero con el 21,89% y el respaldo de la Casa Rosada.

“Vamos a contar voto a voto, el domingo no dejaron entrar a algunos de nuestros fiscales a las escuelas”, denunció Miguel Nuñez, armador de la lista Por la Vida y los Valores e ideólogo de la candidatura de Amarilla.

La elección del domingo en Misiones Sixto Fariña - LA NACION

“Siembra” de diputados

Además de Amarilla, entraron por su lista otros tres diputados provinciales, que no responden al expolicía, ni al armador político de la lista. Se trata de Rita Flores, militante libertaria “blend”, cercana a la Renovación; Walter Ríos, y Débora Mangone.

Al no llegar a un acuerdo con Pro, Nuñez tuvo que recurrir al sello de Ríos y Mangone, quienes tras negociar con el oficialismo renovador a último momento se incorporaron a las listas desplazando a otros cercanos al pensamiento de Amarilla.

Amarilla no estaba de acuerdo, pero tuvo que acatar lo actuado, sin poder intervenir desde la Cárcel.

En un comunicado firmado en las últimas horas por Ríos y Mangone, agradecieron “a la Justicia misionera y al gobierno provincial”.

LA NACION entrevistó a Amarilla en cuatro ocasiones en Cerro Azul y el ex suboficial admitió no los quiso en su lista, pero no tuvo más remedio que aceptarlos.

El escrutinio definitivo concluirá este miércoles y se espera que en la nueva Legislatura, la Renovación quede con 20 o 21 diputados y la oposición con 19. Aunque se esperan “pases” al oficialismo.

“Celebro la liberación de Ramón Amarilla. Fue injustamente detenido por un gobierno que busca asustar a los misioneros que no se someten al régimen de Rovira”, dijo en sus redes el diputado nacional Martin Arjol. “Aún hay siete policías, compañeros de Amarilla que siguen injustamente detenidos. Exigimos su liberación”, completó Arjol, quien también ganó su banca e ingresará a la Legislatura provincial el 10 de diciembre.