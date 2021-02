El tuit de Alberto Fernández por la muerte de Carlos Menem

El mensaje del presidente Fernández Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2021 • 13:31

El presidente Alberto Fernández publicó hoy un mensaje en redes sociales, a poco de confirmarse la muerte del exmandatario Carlos Menem, en el que recordó el pasado del riojano y envió sus condolencias a su familia. "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran", escribió.

Tras el posteo, el mandatario habló por el canal C5N y se mostró afectado por el fallecimiento. "Estoy muy entristecido. Hoy a la mañana me llamó Zulemita y me dio la noticia. Es una gran pena. Fue un hombre de la política argentina que uno no puede dejar de reconocer", afirmó.

Asimismo Fernández recordó la última visita que hizo al sanatorio en el que el expresidente estaba internado y dijo que por entonces ya estaba inconsciente. Antes había hablado de fútbol: "Hablé con él el día en que jugaba River contra Nacional. Estaba mirando el partido con Zulemita. Lo escuché bien, lo escuché animado. Pero al día siguiente empezó un proceso de deterioro".

Después contó detalles sobre cómo se enteró de su muerte: "Zulemita me llamó en el mismo momento en que falleció, confieso que estaba entredormido. Me dijo: 'Murió papá', llorando, hacía diez minutos que había ocurrido. Entonces le dije que no se preocupara por nada, que nos ocupábamos nosotros de organizar la ceremonia de su funeral y en eso estamos". A continuación aseguró que ya habló con la vicepresidenta Cristina Kirchner para disponer del edificio del Congreso.

Sobre la historia compartida, el Presidente contó que conoció al riojano muchos años atrás, cuando él trabajaba justamente para la campaña de Antonio Cafiero, que le disputó en 1988 a Menem la candidatura del partido peronista y que perdió frente a él.

"Ganó contra todos los pronósticos, nadie pensaba que podía ganar esa elección interna. Ganó recorriendo pueblos, dándole la mano a la gente, mirándola a los ojos, con la fortaleza de la cercanía con la gente", inidcó.

Al hablar sobre la elección que lo llevó a ganar la primera presidencia, Fernández confesó que pese a que era el candidato de su partido en esos comicios no lo apoyó, votó en blanco. "Estaba tan opuesto a lo que pensaba que en esa elección voté en blanco porque yo sentía que Antonio Cafiero representaba cosas muy distintas. No conocíamos al Menem liberal. Yo, que descreo de los personalismos, lo que sí veía era que Menem era una nueva versión de caudillismo, Antonio era una mirada más institucional".

Sin embargo, destacó que pese a las diferencias el riojano siempre fue muy respetuoso en su trato. "Menem fue un hombre muy respetuoso, tolerante. Toleraba mis escritos críticos hacia el modo en que yo entendía que conducía la economía del país. Yo era un insolente, yo era un mocoso de 30 años que trabajaba en su gobierno y lo criticaba. Tenía ese gen peronista que lo llevaba a convivir en la diversidad. Era un personaje singular, un hombre muy querible con todas las diferencias", recordó.

De la política y la democracia

Pese a resaltar en más de una oportunidad que fueron muchos los puntos en los que no pensaban del mismo modo, Fernández destacó en todo momento que cada paso que dio el exmandatario en la política nacional fue dentro de la democracia, por voluntad del pueblo.

"Fue un hombre que llegó a la gobernación de La Rioja dos veces, que llegó a la presidencia dos veces, que fue senador nacional dos veces y que siempre fue elegido por el pueblo", dijo.

Además insistió en que hay que reconocer el lugar en la historia del país de su figura y de su apoyo a la democracia. "Por esos valores es que toleraba que un insolente de 30 años escribiera lo que escribía en los medios, un funcionario de su gobierno. Nunca pero nunca me dijo que me callara", afirmó.

"Fue quien que estuvo más tiempo en la presidencia, eso solo ya lo hace un dato de la historia".

Anécdota personal

Con el objetivo de mostrar el carisma que siempre caracterizó a Menem, el Presidente relató una anécdota que vivió con su madre años atrás, cuando fue reconocido por el riojano con un premio por ser una de las jóvenes promesas del país.

"Yo no vengo de una familia peronista. Mi madre era crítica del peronismo y no le gustaba que yo fuera partidario. En el año 91 o 92 me dieron un premio por ser uno de los 10 jóvenes sobresalientes en una ceremonia chica en la que estaba el presidente. Vinieron mis padres conmigo y él saludó uno por uno", aseguró.

Pero luego advirtió que al momento de dirigirse a su madre, Menem le dijo algo que él no llegó a escuchar pero que consiguió que ella cambiara de opinión respecto de su filiación política. "No recuerdo que le dijo pero sé que desde ese día mi mamá no dejaba de repetir: 'Hijo, nunca más te pelees con ese hombre".

"Hasta su muerte mi madre vio en él a un hombre sincero, que decía la verdad. Tenía carisma y atrapaba inclusivo a quienes no lo querían", cerró Fernández.

Conforme a los criterios de Más información