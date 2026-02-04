Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, defendió la apertura a las importaciones y relativizó el posible impacto que puede tener sobre el empleo. Durante una entrevista brindada a LN+, para explicar su postura, usó el ejemplo de la compra de jeans que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Por otra parte, explicó que la prioridad del Gobierno es evitar que los argentinos paguen sobreprecios y sostuvo que el ahorro de los consumidores puede dinamizar otras actividades económicas.

La reflexión surgió en el marco de un intercambio televisivo que circulaba en torno a la apertura de importaciones. En ese marco, Adorni indicó: “Nosotros no tenemos que proteger industrias, tenemos que proteger el interés de todos los argentinos. Y hacer eso es evitar que paguen 40% más un caño o una remera cuatro veces más o un jean seis veces más de lo que los argentinos lo pueden comprar en otro lado”.