LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Luciano Benavides, campeón de motos del Rally Dakar 2026 disputado en Arabia Saudita, quien estuvo acompañado por su hermano Kevin Benavides, referente del motociclismo argentino
El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Luciano Benavides, campeón de motos del Rally Dakar 2026 disputado en Arabia Saudita, quien estuvo acompañado por su hermano Kevin Benavides, referente del motociclismo argentinoPresidencia

Autores en vivo (3)

Controversia por una frase de Adorni sobre la importación de jeans: “¿Dónde se pierden puestos de trabajo?”

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, defendió la apertura a las importaciones y relativizó el posible impacto que puede tener sobre el empleo. Durante una entrevista brindada a LN+, para explicar su postura, usó el ejemplo de la compra de jeans que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Por otra parte, explicó que la prioridad del Gobierno es evitar que los argentinos paguen sobreprecios y sostuvo que el ahorro de los consumidores puede dinamizar otras actividades económicas.

La reflexión surgió en el marco de un intercambio televisivo que circulaba en torno a la apertura de importaciones. En ese marco, Adorni indicó: “Nosotros no tenemos que proteger industrias, tenemos que proteger el interés de todos los argentinos. Y hacer eso es evitar que paguen 40% más un caño o una remera cuatro veces más o un jean seis veces más de lo que los argentinos lo pueden comprar en otro lado”.

Adorni defendió la apertura de importaciones en LN+
Adorni defendió la apertura de importaciones en LN+Captura LN+
Leé la nota completa acá

El Gobierno aprobó la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad

Después de su aprobación y promulgación, y enfrentar denuncias por demorar su aplicación, el presidente Javier Milei aprobó este miércoles la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad. El proyecto había recibido el aval en el Congreso a mediados del año pasado, sin embargo, el mandatario la dejó en suspenso hasta que sus impulsores explicaran de dónde sacaba los fondos para la implementación.

Ahora, a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó su reglamentación en un documento que lleva la firma de Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Concentracion frente al Congreso en apoyo a la Ley de emergencia en Discapacidad
Concentracion frente al Congreso en apoyo a la Ley de emergencia en DiscapacidadRicardo Pristupluk - LA NACION
Leé la nota completa acá

Juan Grabois denunciará por “falsa imputación” a Jorge Macri, que lo vinculó con irregularidades en comedores de la Ciudad

Abigail Contreiras Martínez

Tras protagonizar un fuerte cruce en redes sociales con Jorge Macri, el diputado nacional Juan Grabois denunciará al jefe de gobierno por “calumnias e injurias” por haberlo vinculado con irregularidades en comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con LA NACION, apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y aseguró que sufre un ataque “coordinado” entre ambos niveles de gobierno.

“Demonizar a la asistencia social es inmoral, pero no es ilegal. Ahora, imputar hechos concretos a personas [sin pruebas] es un delito”, aseguró el titular del frente Patria Grande, que prevé avanzar con una denuncia penal en contra del exintendente de Vicente López. Ya le envió una carta documento -a la que pudo acceder LA NACION- en la que lo intima a detallar su participación en la trama de los presuntos “comedores fantasma” o rectificar sus dichos.

Juan Grabois envió una carta documento y denunciará a Jorge Macri por "calumnias e injurias" por haber vinculado con las listas apócrifas de beneficiarios en comedores
Juan Grabois envió una carta documento y denunciará a Jorge Macri por "calumnias e injurias" por haber vinculado con las listas apócrifas de beneficiarios en comedores
Leé la nota completa acá

Reforma laboral: confirman la sesión del Senado para el 11 de febrero y Bullrich apuesta al apoyo de los dialoguistas

Gustavo Ybarra

Con la discusión fiscal encapsulada en el Poder Ejecutivo y la negociación con los gobernadores, la jefa de la bancada oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), consiguió el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista para pedir una sesión especial para el miércoles de la semana próxima para tratar la reforma laboral.

Bullrich afirmó que el proyecto “está en un 95% de los temas acordado” con las otras bancadas y si bien reconoció que resta cerrar la discusión con las provincias, dijo que espera tener el texto definitivo con los cambios que se le introducirán al proyecto en el debate en particular, a más tardar, el próximo martes. Hasta entonces, agregó, no se darán a conocer mayores detalles de las modificaciones que se le harán al texto.

Patricia Bullrich junto a Bartolomé Abdala en el ingreso del Senado
Patricia Bullrich junto a Bartolomé Abdala en el ingreso del SenadoSantiago Oroz
Leé la nota completa acá

El Gobierno quiere echar a diez gremialistas del Garrahan y anunció sanciones para otros 30 sin tutela gremial

Ailén Rocío Vila

El Gobierno anunció esta tarde que pidió el desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan con el fin de despedirlos: los acusan de haber tomado ilegalmente las oficinas de la dirección en pleno conflicto por la financiación del nosocomio. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó en su cuenta de X a la “izquierda” y adelantó que habrá más sancionados.

“El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin. Fin”, escribió Adorni.

Residentes del Hospital Garrahan en la puerta de la institución exigiendo una mejora salarial en mayo de 2025 (Foto/ Valeria Rotman)
Residentes del Hospital Garrahan en la puerta de la institución exigiendo una mejora salarial en mayo de 2025 (Foto/ Valeria Rotman)Valeria Rotman
Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Fijan fecha para definir la competencia de la causa judicial que más inquieta a Chiqui Tapia
    1

    Fijan fecha para definir la competencia de la causa judicial que más inquieta a Chiqui Tapia

  2. Karina Milei activa gestiones para incidir en el Consejo de la Magistratura y choca con Santiago Caputo
    2

    Karina Milei activa gestiones para incidir en la próxima conformación del Consejo de la Magistratura y choca con Santiago Caputo

  3. El abogado de Cristina pidió la nulidad del caso: denunció forum shopping y "aprietes" a arrepentidos
    3

    Cuadernos de las Coimas: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del caso

  4. El Gobierno quiere echar a diez gremialistas y anunció sanciones para otros 30 que no tienen tutela gremial
    4

    El Gobierno quiere echar a diez gremialistas del Garrahan y anunció sanciones para otros 30 sin tutela gremial