Murió Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, murió este domingo a los 58 años. Lideraba el máximo tribunal desde principios de 2024, cargo en el que había sido ratificado para el próximo año. Antes de asumir esa función, se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia.

El funcionario público, que contaba con una extensa trayectoria institucional de la provincia norteña, padecía una “penosa” enfermedad que lo había mantenido apartado de su labor judicial durante el último tiempo, según medios locales.

Meyer también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la capital jujeña en los 2000.

Entre 2015 y 2020, Meyer se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia. La senadora libertaria Patricia Bullrich fue una de las primeras figuras del arco político en pronunciarse en redes sobre su fallecimiento.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial. Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, escribió la exministra de Seguridad de la Nación.

Myer en una de sus últimas apariciones públicas

Myer participó el 18 de septiembre en la inauguración de una nueva oficina de escucha y protección de grooming y bullying, dependiente del Gobierno de la Provincia, junto al gobernador de la provincia, Carlos Sadir. Fue una de sus últimas apariciones públicas según registra la página web del Poder Judicial de Jujuy.