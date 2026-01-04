Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Este domingo se conoció la noticia de la muerte de Horacio Usandizaga, el dos veces intendente de Rosario y el primero tras el regreso de la democracia en 1983. La muerte del histórico dirigente radical —que tenía 85 años— fue confirmada por el club Rosario Central, institución que presidió entre 2007 y 2010, a través de un mensaje de despedida.

“A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”, publicó la institución.

El posteo de Rosario Central. X

Tal como consignó el medio local La Capital, Usandizaga (conocido popularmente como “El Vasco”) fue una de las figuras políticas más influyentes de la recuperación democrática en Rosario.

Su trayectoria

De profesión abogado, fue electo intendente municipal de Rosario en dos oportunidades consecutivas: en 1983 y 1987, en representación de la Unión Cívica Radical (UCR) y con más del 50% de los votos en ambos comicios. Si bien asumió su primer mandato el 11 de diciembre de 1983 —en el inicio de la democracia tras la última dictadura militar— su trayectoria política había comenzado en 1963, con apenas 23 años, cuando fue electo como el concejal más joven de Rosario hasta ese momento.

En 1989, en plena campaña presidencial, aseguró públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem ganaba las elecciones. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia. Esa fue la última vez que el radicalismo gobernó el municipio rosarino.

Usandizaga había tenido algunos problemas de salud en los últimos años.

Luego de su etapa como intendente fue diputado provincial de Santa Fe entre 1993 y 1995 y senador nacional por la provincia entre 1995 y 2001.

Finalmente, tuvo un paso por la política deportiva. En 2007 asumió la presidencia de Rosario Central para, en 2010 —tras el descenso del club a la Primera B Nacional—, presentar la renuncia al cargo. Poco tiempo después, y luego de verse afectado por tres accidentes cerebrovasculares, se retiró definitivamente de la vida pública y política.