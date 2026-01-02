Cayó un panal de avispas en Rosario y causó pánico en un barrio

Un barrio de la ciudad de Rosario estuvo aterrorizado este viernes por la mañana luego de que un panal de avispas quedara colgando de una rama en plena calle. En ese marco, se montó un fuerte operativo y las autoridades cortaron el tránsito para proteger a los vecinos.

El hecho ocurrió en la calle Ituzaingó entre Mitre y Entre Ríos, en Del Abasto. El enorme panal quedó tendido de una rama, bien cerca de la calle. Debido al tránsito en la zona, los insectos comenzaron a salir, algo que generó temor entre los vecinos que pasaban por el lugar.

Se desconoce si el panal cayó por su propio peso o por el viento, pero permaneció colgado sin tocar el suelo y sostenido por el cableado público, de acuerdo a lo que publicó el medio local Rosario 3.

Un panal de avispas quedó colgando en Rosario Rosario 3

Tras una denuncia de los residentes ante Radio 2, se montó un operativo policial para confirmar la magnitud del problema. Uno de los oficiales resultó herido por picaduras de avispas.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades decidieron cortar el tránsito por al menos media hora mientras llegaban operarios municipales. “Lo vamos a eliminar. Lo tenemos que sacar”, dijo el encargado del operativo ante la prensa. Explicó además que se implementó el método de insecticida para asegurar que nadie sea picado.

Luego de rociar el panal, las avispas comenzaron a caer. Finalmente, se quitó el gran panal y el tránsito volvió a la normalidad.

Si bien tanto las avispas como las abejas forman parte del ecosistema y contribuyen a la biodiversidad, el Gobierno recomienda avisar a las autoridades en caso de ver un nido de estos insectos. De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades, si un enjambre de avispas ataca, hay que mantener la calma y moverse lentamente. Si se mueven los brazos o se las golpea, el gesto provoca más ataques ya que les resulta más amenazante.

De hecho, matarlas a golpes causa la liberación de feromonas, que atrae todavía más avispas, por lo que se recomienda huir rápidamente para buscar ayuda.