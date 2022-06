Myriam Bregman habló del costo presupuestario de las lupas que deberían utilizarse si se aprueba la boleta única: “Se va a $41.000.000″

En medio del debate en torno a la boleta única de papel en la Cámara baja, la diputada nacional del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, tomó la palabra y sorprendió con un curioso argumento para rechazar el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio: se refirió al costo presupuestario de las lupas que, a su entender, deberían utilizarse si finalmente es implementado el nuevo sistema.

“Entré a una página que ofrece productos y vi que una lupa cuesta aproximadamente $410. Si lo multiplicamos por 101.000 mesas electorales, se va a $41.000.000 en lupas ″, precisó la dirigente, luego de citar varias notas periodísticas en las que se consigna que, en 2019, se entregaron a los votantes santafesinos “kits escolares” “para ver con claridad la boleta de medio metro” que “demandaba leerla cinco minutos”.

Bregman

“¡Hablemos en serio de lo que están proponiendo! Veo un candidato de Pro de Santa Fe que dijo que no podía ir a votar porque no veía”, exclamó Bregman, que había comenzado su intervención afirmando que la discusión acerca de la boleta única es un tema “que solo le interesa a la dirigencia política”. “Digan lo que digan, no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral. Lo que hoy estamos viendo en esta sesión es una bandera política que eligió la oposición de derecha para unificarse”, lanzó la dirigente de izquierda.

“Ladrónima”

Otro de los momentos llamativos del discurso de Bregman fue cuando se refirió a la polémica provocada por las palabras del empresario Federico Braun durante su intervención en el encuentro por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “El dueño de Ladrónima [un juego de palabras con La Anónima, el nombre de la cadena de supermercados] se nos ríe en la cara a todos, se ríe en la cara del pueblo, contando cómo remarca los precios”, ironizó la diputada del FIT-U.

En ese sentido, aprovechó la ocasión para criticar tanto al Frente de Todos como a La Libertad Avanza, la fuerza política encabezada por Javier Milei. “El Gobierno le responde por las redes, se indigna por Twitter, pero le abre y le cierra la conferencia de la AEA”, sostuvo Bregman.

“Yo veía ayer la reunión de la casta más grande del mundo, la casta de los más privilegiados de la Argentina, pero no escuché a los llamados libertarios decir nada de esa casta. Ahí no hay casta que cuestionar. Es llamativo”, finalizó.